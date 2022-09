Coopération : Le Président du Faso rencontre le président malien le 3 septembre

Le Président du Faso, le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo DAMIBA, effectuera, ce samedi 03 septembre 2022, une visite d’amitié et de travail en République sœur du Mali. C’est ce qu’à indiqué la direction de communication de la présidence du Faso ce 02 septembre 2022 à travers un communiqué.

Cette visite du Chef de l’Etat sur les bords du fleuve Djoliba participe de la volonté des nouvelles autorités Burkinabè de renforcer les excellentes relations séculaires de coopération qui existent entre le Burkina Faso et la République du Mali.

A cette occasion, le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo DAMIBA et son Homologue malien, le Colonel Assimi GOĪTA vont passer en revue les sujets d’intérêt commun pour les deux pays y compris les problématiques du Sahel.

Les deux Chefs d’Etat saisiront cette occasion pour examiner les voies et moyens de renforcer la collaboration entre les deux pays et mutualiser leurs efforts en vue de relever les défis communs auxquels le Burkina Faso et la République du Mali font face.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

