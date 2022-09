Paul-Henri Damiba : « L’indépendance de la justice, saluée par tous il y a quelques années de cela, semble être mal assumée (…) »

Le président du Faso, le lieutenant-Colonel Paul-Henri Damiba Sandaogo, a dans son adresse à la nation ce dimanche 4 septembre 2022, déploré le fonctionnement de la justice au pays des hommes intègres.

Comme promis 5 mois après sa promesse, le président du Faso a dressé le bilan de 8 mois à la tête du pouvoir. Sur ce bilan il a évoqué la question de la gestion de la justice au pays des hommes intègres et bien d’autres questions.

« Le constat n’est guère plus reluisant sur le terrain de la justice en laquelle le Burkinabè a perdu grandement confiance. Une justice devenue un terrain d’affrontements politiques et où les luttes intestines l’empêchent d’assumer son rôle de régulateur social. L’indépendance de la justice, saluée par tous il y a quelques années de cela, semble être mal assumée, et pose à nouveau l’épineuse question de l’homme des pouvoirs et des institutions », a déclaré le président du Faso sur la question de la justice.

Le président a, à l’issue de son adresse donné rendez-vous en début d’année 2023 pour un prochain bilan.

