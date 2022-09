Kenya : La cour suprême rejette les recours de Raila Odinga

La Cour suprême du Kenya a confirmé ce lundi 5 septembre 2022, l’élection de William Ruto à la présidence, rejetant les recours déposés par Raila Odinga, figure historique de la politique kényane qui avait dénoncé des fraudes.

« C’est une décision unanime. Les recours sont par la présente rejetés », a déclaré la présidente de la Cour suprême, Martha Koome, après avoir détaillé les motivations de la décision.

La plus haute juridiction a confirmé les résultats annoncés le 15 août 2022 par la commission électorale indépendante (IEBC), qui avait déclaré le vice-président sortant William Ruto vainqueur d’un des scrutins les plus serrés de l’histoire du Kenya, avec environ 233.000 voix d’avance (50,49% contre 48,85%) sur Raila Odinga. Ce dernier avait reçu le soutien du président sortant Uhuru Kenyatta et de son puissant parti Jubilee.

En rappel Raila Odinga avait crié à la fraude et saisi la Cour suprême, affirmant avoir « suffisamment de preuves » de sa victoire. Il avait fait de cette bataille judiciaire « un combat pour la démocratie et la bonne gouvernance » face aux « cartels de la corruption ».

Les irrégularités signalées n’étaient pas d’une ampleur suffisante pour affecter les résultats définitifs de l’élection présidentielle », a déclaré Martha Koome.

Le camp Odinga affirmait notamment que les serveurs de la commission électorale avaient été piratés pour y introduire des formulaires de résultats falsifiés.

Mais ses recours n’ont pas été pris en compte comme cela a été le cas en 2017.

Un recours formellement rejeté par la cour. « Aucune preuve crédible n’a été présentée pour prouver que quiconque a accédé » au portail de l’IEBC « pour intercepter, retenir ou stocker temporairement des formulaires » de résultats, a affirmé la présidente de la cours suprême.

« Nous ne sommes pas convaincus par les allégations selon lesquelles la technologie déployée par l’IEBC n’a pas satisfait à la norme (…) de la constitution sur l’intégrité, la vérifiabilité, la sécurité et la transparence« , a-t-elle poursuivi.

Source : VOA

