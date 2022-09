Mise en œuvre des contrats d’objectifs des ministres : Satisfaisante dans l’ensemble selon Albert Ouédraogo

Le Premier ministre, Albert Ouédraogo, a fait le bilan global des évaluations des contrats d’objectifs des membres de son gouvernement, ce lundi 5 septembre 2022 à Ouagadougou. Ce sont en tout 23 ministres sur 25 qui ont été concernés par ces évaluations, deux (02) étant des ministres délégués.

Selon le Premier ministre, Albert Ouédraogo, l’exercice de redevabilité, pour chaque ministre, s’est déroulé en trois phases. « Cet exercice s’est déroulé, pour chaque membre du gouvernement, en trois étapes.

Il a été donné l’occasion à chaque membre du gouvernement d’exposer en quelques minutes les résultats et ça a été suivi d’échanges essentiellement entre le Premier ministre et le ministre concerné. Par la suite, il y a eu un entretien individuel entre le Premier ministre et le ministre concerné à huis clos sur certaines questions spécifiques », a d’emblée expliqué Albert Ouédraogo.

Et de faire savoir, de façon globale, que la mise en œuvre des contrats d’objectifs est satisfaisante. « Les leçons que l’on peut tirer, c’est que globalement, la mise en œuvre des contrats d’objectifs est satisfaisante même s’il y a certaines contreperformances qui sont liées au contexte sécuritaire et à l’insuffisance des ressources budgétaires », a-t-il dit en sus.

De bonnes et moins bonnes performances enregistrées

Cet exercice, a-t-il de même laissé entendre, a été l’occasion pour lui de féliciter ceux qui ont enregistré de bonnes performances, mais également d’encourager ceux qui ont été moins performants et surtout, de les amener à redoubler d’efforts pour qu’à la prochaine évaluation les résultats puissent être meilleurs.

Il dit avoir aussi remercié les membres du gouvernement qui se sont prêtés à cet exercice d’évaluation à mi-parcours de leurs actions à la tête de leurs départements ministériels. Pour lui, c’est une preuve d’humilité de leur part.

Il a par ailleurs rappelé que le présent exercice est une volonté du Président du Faso. « Cet exercice est une volonté du Président du Faso, qui a souhaité qu’il y ait un suivi rapproché des actions des membres du gouvernement », a dit le chef du gouvernement, qui a également avancé qu’il s’est agi de montrer que la redevabilité concerne toute l’administration publique sans exception.

« C’est aussi montrer que la redevabilité, c’est à tous les niveaux de l’administration. Tous les agents de l’administration publique doivent se soumettre à ce genre d’exercice. Donc, nous avons voulu montrer que même les membres du gouvernement, même au plus haut niveau de l’administration, on peut être évalués et on doit être évalués », a indiqué Albert Ouédraogo.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

