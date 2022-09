Défense des droits de l’enfant : Le « Programme SIDA CSO 2022-2026 » officiellement lancé

Dans le cadre de la mise en œuvre du « Programme SIDA CSO 2022-2026- renforcement de la société civile » au Burkina Faso, il est prévu une formation à l’endroit des OSC partenaires. Avant la tenue de cette formation, il est intervenu le lancement officiel dudit projet ce mercredi 14 septembre 2022 à Ouagadougou. Ledit lancement a également marqué l’ouverture officielle d’un atelier de formation devant se tenir du 14 au 15 septembre 2022.

Selon Vincent De Paul Sawadogo, Chef de projet du SIDA CSO-programme de renforcement de capacités des Organisations de la société civile (OSC) au Burkina Faso, « il s’agit d’un projet qui vise à renforcer les capacités des Organisations de la société civile (OSC) de sorte à ce qu’elles soient à même de s’occuper des enfants, notamment pour ce qui concerne les droits de l’enfant, la protection de l’enfant ; pouvoir travailler à amener les enfants à participer davantage sur les espaces civiques ».

Pour la composante du Burkina Faso, a-t-il poursuivi, six (06) OSC partenaires sont concernées. « Elles ont des compétences bien variées et qui ont un portfolio assez remarquable du fait de leur capacité de gestion de projet sur le terrain. Ce sont des partenaires qui ont été évalués dans le moindre détail possible », a-t-il précisé.

Concrètement sur le terrain, « Save the Children va organiser des renforcements de capacités à travers un certain nombre de thématiques. Save The Children apporte des moyens financiers aux OSC », a-t-il aussi dit avant de faire savoir ses attentes. « Dans un premier temps, nous attendons de voir des OSC fortes, solides. Ensuite, que les enfants soient des acteurs et participants de la vie civique », a-t-il indiqué.

Pour Vincent De Paul Sawadogo, il y a bel et bien nécessité de renforcer les capacités à s’adresser à cette thématique de droit de l’enfant. « Parce qu’il y a beaucoup de défis à ce niveau. De façon assez générale, les droits des enfants ne sont pas bien suivis, surtout dans nos communautés. On constate aussi qu’il y a des enfants qui sont marginalisés, qui ont besoin d’être accompagnés parce que le strict minimum en matière de droit de l’enfant est souvent bafoué », a-t-il expliqué.

Serge Andriamandimby, représentant du Directeur pays de Save the Children, sur la redevabilité des OSC, a fait savoir : « Quand ces sociétés civiles, qui sont proches des communautés, des familles, sont fortes, elles seront à même de donner des éducations civiques, de créer des espaces civiques et aussi de renforcer la participation des parents comme des enfants, les responsables au niveau des écoles, les structures étatiques ; et cette collaboration de tous, va aider à l’épanouissement des enfants et au respect du droit de l’enfant ».

Save the Children Suède est à l’initiative de ce projet, qui est un programme mondial de renforcement de ses Organisations partenaires de la société civile. Il est financé par la coopération suédoise à hauteur de 3,4 millions de dollars US, avec 70% adressés aux OSC ; et mis en œuvre dans quatre (04) régions du monde, entre 2022 et 2026. En Afrique de l’Ouest, le programme regroupe plus d’une trentaine d’Organisations de la société civile (OSC) intervenant dans cinq pays (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal et Gambie) ainsi qu’à une dimension régionale.

Au Burkina Faso, il vise à renforcer la participation et la mobilisation de la société civile et des enfants dans la défense de la réalisation des droits de l’enfant en tenant le gouvernement et les détenteurs d’obligations responsables.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

