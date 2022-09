50 millions de personnes victimes d’esclavage moderne dans le monde en 2021

Le nombre de personnes victimes d’esclavage moderne a connu une croissance. Selon l’organisation internationale du travail (OIT), le nombre a connu une augmentation de 10 millions de personnes en cinq ans, d’où 50 millions de personnes victimes d’esclavage moderne en 2021. C’est ce qu’a rapporté France 24 ce mercredi 14 septembre 2022.

Plusieurs facteurs ont engendré l’extrême pauvreté ces dernières années. En effet la pandémie de COVID 19, les conflits armés et les perturbations climatiques ont impacté de manière considérable l’accès à l’emploi et l’éducation. Les enfants et les migrants sont les plus exposés aux travaux forcés.

Travailler sous la contrainte, sous la menace physique, être déshumanisé, privé de liberté de mouvement. C’est cela qu’on nomme l’esclavage moderne. Le travail forcé, et même le mariage forcé sont considérés comme de l’esclavage moderne.

L’esclavage moderne est une réalité aujourd’hui. Résultat, il est présent dans presque tous les pays et est plus remarquable dans les pays développés, notamment les États arabes, l’Europe et l’Asie centrale. Les travailleurs forcés sont principalement originaires d’Asie et du Pacifique.

Synthèse de Catherine KOURAOGO (Stagiaire)

Source : France 24

