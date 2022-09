Tenkodogo : Le Ministre Omer BATIONO échange avec les responsables des FDS

Le Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, le Colonel-Major Omer BATIONO, a échangé avec les différents responsables des Forces de défense et de sécurité de la région du Centre-Est, le mardi 13 septembre 2022, à Tenkodogo.

Après le point complet de la situation sécuritaire du Centre-Est fait au Ministre, chaque responsable militaire et paramilitaire a dressé le bilan des résultats engrangés et des difficultés rencontrées dans sa zone d’intervention. Le Ministre Omer BATIONO qui a suivi avec intérêt les différentes communications, a félicité les chefs de corps pour leur engagement dans la lutte contre le terrorisme.

En homme averti des questions sécuritaires, le Colonel-Major Omer BATIONO, a prodigué des conseils et donné des orientations aux chefs militaires et paramilitaires pour encore plus d’efficacité sur le terrain.

Le Ministre s’est également félicité de la bonne collaboration et de l’ambiance fraternelle qui règnent entre les frères d’armes de la région du Centre-Est.

Source : DCRP/MATDS

