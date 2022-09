Opérations de sécurisation du territoire national : le Chef suprême des armées décore des combattants à Oursi

(Ouagadougou, 15 septembre 2022). Le Président du Faso, Chef suprême des armées, le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo DAMIBA a, hier mercredi au cours d’une visite opérationnelle au Détachement de Oursi, décerné la Croix du Combattant aux personnels de la patrouille mixte du Groupement de Forces pour la Sécurisation du Nord (GFSN) en reconnaissance de leur bravoure lors de l’accrochage avec les Groupes armés terroristes (GAT), le 13 septembre 2022 sur l’axe Oursi-Déou.

Au cours d’intenses combats qui ont duré plus de deux heures, la patrouille a réussi à repousser vaillamment les assaillants en leur infligeant d’énormes pertes. Le bilan établi à l’issue de l’attaque présente une quarantaine de terroristes neutralisés et d’importants matériels récupérés. Cette embuscade a malheureusement coûté la vie à 08 personnels des forces armées et a fait une dizaine de blessés évacués vers les structures sanitaires pour des soins.

Le Président du Faso, accordant une extrême importance à ce type d’engagement, à cette forme de témérité dont ont fait preuve les soldats, a tenu à se rendre sur les lieux pour féliciter et encourager, au nom du peuple burkinabè, les éléments de la patrouille stationnés après l’incident dans l’enceinte du Détachement de Gendarmerie de Oursi. A l’occasion, il a exhorté les hommes à poursuivre sans relâche le combat. Il les a invités à plus de vigilance et à traquer l’ennemi sans attendre qu’il entreprenne des actions.

En rappel, suite à l’attaque ayant visé le Détachement militaire de Déou (Province de l’Oudalan), le 12 septembre 2022, une unité du GFSN engagée dans des opérations de riposte et de ratissage dans la zone a été prise en embuscade à une dizaine de kilomètres de Oursi (Province de l’Oudalan, région du Sahel), sur son itinéraire de retour, le mardi 13 septembre 2022.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

