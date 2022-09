Appel à candidatures : Recrutement 2ième promotion pour la formation certifiante en Analyse de données (Data Analyst)

Le Centre Africain d’Expertise en Gestion, Économie et Innovation (CAGEI) informe le public de l’ouverture d’une session de formation certifiante en Analyse de données (Data analyst)

Objectif

Renforcer les capacités des acteurs du domaine en leur fournissant les outils modernes et pratiques nécessaires au traitement, à l’analyse et à l’exploitation des données de plus en plus complexes permettant de tirer une véritable valeur ajoutée afin d’améliorer la prise de décision sur la base d’information chiffrée fiable

Pubic cible

Chargés d’études, Statisticiens,

Enseignants-Chercheurs, Consultants, Doctorants, Étudiants

Etc

Contenu de la formation

Le certificat est organisé autour de 6 modules de volume horaire total de 150 h. Il dure 2 mois en cours de soir du lundi au vendredi de 18h à 21h30 à Ouagadougou (à la ZAD)

Machine learning

Méthodologie de collecte de données

Statistiques descriptives et inférentielles

Analyse de données multidimensionnelles (série temporelles, traitement de données manquantes…)

Analyse de données de panel

Modélisation & régression

Logiciel : KOBO Collecte, ODK, Excel, Stata, Xlstat, R, Python, SPSS, Etc

Équipe de formateur

Les enseignements sont assurés par une équipe internationale composée de :

D’enseignants- chercheurs

D’Experts économètres et statisticiens

De Consultant-Formateur sénior

Conditions d’accès et de validation

L’accès aux certificats est ouvert aux candidats titulaires d’au moins le BAC ou justifiant d’une solide expérience professionnelle. Une moyenne générale minimale de 12/20 doit être obtenue pour la délivrance d’un certificat.

Calendrier de la formation

Le calendrier suivant :

Début des cours : 10 octobre 2022

Dépôt des dossiers : 30 septembre 2022

Durée de la formation : Octobre-Décembre

Coût de la formation

Le coût de la formation est fixé à :

350 000 F CFA pour les étudiants

450 000 F CFA pour les travailleurs

500 000 F CFA pour les candidatures institutionnelles

Inscription

Pour vous inscrire, cliquez sur le lien

https://forms.gle/Uvqcgm35i7tFwAax9

Nous contacter

Info ligne: + 226 25 45 37 57

WhatsApp: +226 78398855

Email: [email protected]

Situation géographique : A la ZAD en face du magasin du Donsen Alu entre la station Oryx et Mégamonde ZAD.

