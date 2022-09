Nécrologie : Décès de ILBOUDO Marie Madeleine Cathérine, épouse SOUBEIGA

IN MEMORIAM

ILBOUDO Marie Madeleine Cathérine, épouse SOUBEIGA

« Je suis la résurrection et la vie ; celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais » (Jean 11 : 21-26)

Madame ILBOUDO Marie Madeleine Cathérine, épouse SOUBEIGA

21 septembre 2012- 21 septembre 2022

Voilà déjà dix (10) ans qu’il a plu au Seigneur de rappeler à lui sa servante madame ILBOUDO Marie Madeleine Cathérine, épouse SOUBEIGA .

En ce triste anniversaire,

Les grandes familles SOUBEIGA à Yantenga Diabo, Fada N’Gourma, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso

Les grandes familles ILBOUDO à Tuili-poédégo, Kombissiri et Ouagadougou

Les familles alliées et amies : SEDEGHO, LALSAGA, YONI, YIRGA, OUEDRAOGO, ADOUA, BILGO et GUIGMA.

Lazare SOUBEIGA, Ancien Préfet à Ouagadougou, ses frères et sœurs

Les enfants : Rachelle, Brigitte, Cyrille Parfait et son épouse Maria Bénédicte, Modeste et son épouse Chantal, Bertrand et son épouse Laure, Rosine et Miryam

Les petits enfants

Vous invitent à vous unir à eux dans la prière pour le repos de l’âme de la défunte suivant le programme des messes ci-après :

Paroisse Christ Roi de Pissy

-18 septembre 2022 à 7h

-21 septembre 2022 à 5h45mn

-25 septembre 2022 à 9h et 11h

-30 septembre 2022 à 5h45mn

Paroisse Saint Pierre de Gounghin

-21 septembre 2022 à 5h45mn

-30 septembre 2022 à 5h45mn

Paroisse Sainte Monique de Sandogo

-21 septembre 2022 à 5h45mn

-02 octobre 2022 à 9h

UNION DE PRIERES

