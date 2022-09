Procès Dabo Boukary : Le Parquet requiert 7 ans fermes contre Diendéré

Le parquet, après avoir retracé les faits, a recalé certaines infractions reprochées à Gilbert Diendéré. « La seule infraction que le parquet retient est celle de la séquestration aggravée », a indiqué le ministère public qui a requis :

– 7 ans de prison ferme contre Gilbert Diendéré

– 10 ans de prison ferme et 1 million de Francs CFA contre Mamadou Bamba

– Prison à vie contre Yougbaré Magloire Victor et une amende de 10 millions de Francs CFA.

Maitre Sombié, conseil de l’accusé Mamadou Bamba, met en cause l’instruction du dossier Dabo Boukary. « Dans ce dossier, il y a beaucoup de non dits et de non faits. Les faits se sont déroulés sous le Front Populaire mais je n’ai vu aucune autorité politique du Front populaire. Il y a beaucoup de choses que la procédure de ce dossier a occultées.

C’est pourquoi il vous a été donné qu’un dossier squelettique. Il n’y aura pas de vérité dans ce dossier. On devrait mener une enquête sérieuse. Et Il fallait ratisser large.

Mon client va prendre sur sa tête des peines sur ce qu’il n’a pas fait alors que les gourous ne sont pas inquiétés », a-t-il déclaré.

