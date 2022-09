Procès Dabo Boukary : 20 ans fermes contre Gilbert Diendéré, 10 ans fermes contre Mamadou Bamba

Le verdict du procès sur la mort de l’étudiant en 7e année de médecine en 1990, Dabo Boukary, est tombé dans la nuit du 21 au 22 septembre 2022.

Le Général Gilbert Diendéré a été condamné à une peine d’emprisonnement de 20 ans ferme plus une amende d’un million de francs CFA.

Le Colonel Mamadou Bamba a été condamné à une peine d’emprisonnement de 10 ans ferme plus un million de francs CFA.

Yougbaré Magloire Victor a été condamné à une peine d’emprisonnement de 30 ans ferme plus une amende de cinq millions de Francs CFA. Le tribunal a lancé un mandat d’arrêt contre Yougbaré Magloire Victor.

En rappel, le parquet avait requis 7 ans de prison ferme contre Gilbert Diendéré ; 10 ans de prison ferme et 1 million de Francs CFA contre Mamadou Bamba et la Prison à vie contre Yougbaré Magloire Victor et une amende de 10 millions de Francs CFA.

