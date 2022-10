Libéria : Ouverture en France du premier procès pour crimes contre l’humanité

0 Partages Partager Twitter

France – La Cour d’assises de Paris, la capitale française, abrite depuis ce lundi 10 Octobre 2022, le premier procès de crimes contre l’humanité commis pendant la guerre civile au Liberia dans les années 90.

La suite après cette publicité

Kunti Kamara est un ex-commandant du groupe rebelle libérien de l’Ulimo et est accusé d’avoir perpétré en personne ou supervisé des « actes inhumains » dans le nord-ouest du Libéria entre 1993 et 1994. L’acte d’accusation évoque du travail forcé, un assassinat accompagné de cannibalisme. Il a été arrêté près de Paris en 2018.

Désormais âgé de 47 ans, Kunti Kamara alias « CO Kundi » comparaît à Paris en vertu de la « compétence universelle » de la France qui lui permet de juger les crimes les plus graves où qu’ils aient été commis, dès lors que le suspect est arrêté sur son territoire.

Devant le juge de la Cour d’assise, il a indiqué contester les faits mentionnés dans l’acte d’accusation. Des faits d’une extrême gravité et qui se rapporte une « pratique massive et systématique d’actes inhumains » perpétrés contre la population civile et inspirés « tant par des motifs politiques qu’ethniques ». Des viols sont mis à son actif. L’une de ses victimes s’étant constituée partie civile.

Le Mouvement de libération uni pour la démocratie au Liberia (Ulimo), dont Kunti Kamara était un « battlefield commander » était aux prises avec la faction de Charles Taylor. Ce dernier purge une peine de 50 ans de prison au Royaume-Uni pour des crimes contre l’humanité commis en Sierra Leone. La guerre civile au Libéria a fait au total 250.000 morts entre 1989 et 2003. La fin des débats est prévue le 4 novembre.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24

Source : Africanews

Écouter l’article

publicite