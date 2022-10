0 Partages Partager Twitter

Ceci est le message de rentrée 2022-2023 du Syndicat National des Enseignants du Secondaire et du Supérieur (SNESS).

Camarades militantes et militants des sections et secteurs du SNESS,

Sympathisantes et sympathisants du SNESS,

Chers personnels et partenaires de l’éducation du Burkina Faso,

En ce début d’année scolaire 2022-2023, le Bureau Exécutif National du Syndicat National des Enseignants du Secondaire et du Supérieur (SNESS) saisit une fois encore l’occasion pour s’adresser à vous.

Cette rentrée intervient dans un contexte national marqué par des crises socio-politique, sécuritaire, sanitaire et humanitaire sans précédent ; en témoignent la fermeture de plus de 4258 écoles, 708 341 élèves hors des salles de classe (selon le rapport du Secrétariat Technique de l’Education en Situation d’Urgence à la date du 31 mai 2022), la famine dans certaines villes comme Djibo, Sebba ; et récemment les évènements des 30 septembre et 1er – 2 octobre 2022 qui ont troublé la quiétude de la population et mis à mal la cohésion au sein de nos forces armées nationales chargées de la sécurité territoriale.

Dans le secteur de l’éducation, des réformes et/ou innovations sont annoncées au titre de cette année scolaire au préscolaire, primaire, post-primaire et secondaire. Il s’agit essentiellement dès cette année de l’application généralisée de la réforme curriculaire entamée depuis 2013 : des curricula qui intègrent une réforme des programmes d’enseignement, un réaménagement des volumes horaires, de nouvelles disciplines à enseigner, un réajustement des coefficients dans l’enseignement post-primaire et secondaire général. Ces nouveaux curricula connaitront un début d’application au post primaire et secondaire dans les classes en début de cycle que sont la sixième et la seconde.

Les nouveaux curricula, faut-il le rappeler, sont bâtis selon l’Approche Par les Compétences couramment appelée A.P.C. et nous espérons que tous les acteurs seront outillés adéquatement pour réussir la mise en œuvre de cette réforme, car un enseignement de qualité passe nécessairement par des enseignants de qualité bénéficiant de formations initiales et continues de qualité. Le ministère en charge des questions éducatives, pour assurer le succès de ces réformes, devrait veiller en amont à la formation des acteurs terrains avant sa généralisation.

Chers parents d’élèves,

Le SNESS ne reste pas indifférent aux difficultés auxquelles vous faites face pendant cette rentrée scolaire 2022-2023. Déjà en proie au renchérissement du coût de la vie en rapport étroit avec la guerre en Ukraine et la double augmentation des prix des hydrocarbures, vous voilà ployant sous le joug de frais de scolarité exorbitants et du prix des fournitures scolaires qui connaissent une flambée.

Notre structure syndicale reste solidaire des difficultés que vous traversez et se fait votre porte-voix auprès des autorités afin que des mesures idoines soient prises pour atténuer ce calvaire dont vous êtes victimes à plus d’un titre.

Chers personnels du monde de l’éducation,

Face aux difficultés liées à la mise en œuvre du statut valorisant signé le 20 mars 2020, nous espérons à travers sa relecture entamée en juillet 2022 à Koudougou, voir juguler un tant soit peu les préoccupations des personnels de l’éducation. Aussi, l’opération « casiers vides » que nous souhaitons voir parachevée par les autorités, permettront sans nulle doute de résoudre au mieux les difficultés liées aux carrières des personnels de l’éducation (intégrations, avancements, reclassements, bonifications d’échelon avec bien l’incidence financière qui va avec) ; toute chose qui motiverait davantage les personnels de l’éducation dans l’accomplissement de leur noble mission salvatrice. C’est dire donc l’impérative nécessité de lever les goulots d’étranglement.

Camarades militantes et militants,

C’est le lieu ici pour nous de renouveler nos vives félicitations à l’ensemble des militantes et militants, sympathisantes et sympathisants du SNESS pour la mobilisation dont vous avez fait montre pour la réussite du XXV ème Congrès Ordinaire tenu les 27 et 28 septembre dernier à la Bourse du travail de Ouagadougou et qui a consacré la mise en place du nouveau Bureau Exécutif National.

Un exécutif conscient des défis à relever et qui s’y attèlera avec rigueur et méthode afin que les orientations données par les congressistes ne soient pas de vains mots. Cette année scolaire est, à n’en pas douter, une année de défis au regard des enjeux du moments, de la nouvelle plate-forme revendicative et des recommandations et résolutions issues du XXVème congrès ordinaire..

Convaincus que notre salut réside dans l’engagement et la mobilisation de tous afin d’engranger des victoires pour l’épanouissement des personnels de l’éducation, nous devons donc réaliser la mise en œuvre effective de notre fédération syndicale et poursuivre l’unité d’action syndicale avec les autres structures syndicales.

Chères structures syndicales sœurs,

Le Bureau Exécutif National du SNESS et l’ensemble de ses militantes et militants, sympathisantes et sympathisants, conscients que les meilleurs acquis en lien avec les luttes syndicales ne peuvent se gagner dans des actions solitaires et isolées, vous réitèrent leur entière disponibilité à une lutte unitaire en vue d’une amélioration significative des conditions de vie et de travail de nos membres.

Une synergie d’actions qui devrait se faire dans le respect et la tolérance de nos différences, gage de nos capacités réciproques à transcender nos divergences pour aller vers l’essentiel, à savoir une éducation inclusive et de qualité, accessible à tous.

Camarades militantes et militants, sympathisantes et sympathisants,

Chers personnels de l’éducation,

Le Bureau National voudrait rendre un hommage appuyé à tous les professionnels de l’éducation pour leur engagement et leur dévouement à la noble et exaltante cause qu’est celle de l’œuvre éducative. Le SNESS vous appelle à rester mobilisés pour les éventuelles batailles syndicales à venir.

Bonne et fructueuse année scolaire à tous les personnels de l’éducation, aux élèves et aux parents d’élèves, dans la paix, la sécurité pour une éducation de qualité, inclusive et pour tous !

Tous mobilisés et unis, nous vaincrons

Vive le SNESS !

Pour le Bureau Exécutif National

Le Secrétaire Général National

Souleymane COMPAORÉ

