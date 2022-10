Assises nationales : La vente des gadgets, un bon business pour certains

0 Partages Partager Twitter

L’occasion fait le larron. La vente des gadgets est un bon business pour des vendeurs à l’occasion des manifestants ce 14 octobre 2022 notamment à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Depuis le début du coup d’Etat du 30 septembre 2022, des vendeurs de gadgets se sont multipliés à l’occasion des manifestations en soutien au Capitaine Ibrahim Traoré. Ils sont en nombre important ces jeunes ce vendredi 14 octobre à la salle des conférences de Ouaga 2000 où se tiennent les assises nationales.

B.Z., vendeur de gadgets est là depuis 8 heures sur les lieux. Il vend des drapeaux burkinabè et russe, des sifflets, etc. Les prix de ses différents articles varient entre 300 francs et 1000 francs CFA. « Le marché est lent aujourd’hui par rapport au jour du coup d’Etat. Sinon ça sort quand même. Tu vois mon sac là, on met l’argent dedans seulement. C’est le soir qu’on va compter. Ça marche bien ».

Razack Nikiéma se frotte les mains également. Quant à Idrissa Compaoré, il vend des t-shirts à l’effigie du Capitaine Ibrahim Traoré. C’est une occasion pour se faire des sous. La joie se lit sur ses lèvres. « Le marché, ça va bien. J’ai déjà vendu 5 douzaines de T-shirts. L’unité fait 2500 et 3000 francs », lance-t-il tout sourire…

publicite