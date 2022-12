« La fête de la naissance du Christ doit nous inspirer » (Me Gilbert Noël Ouédraogo)

0 Partages Partager Twitter

Ceci est le message de Me Gilbert Noël Ouédraogo à l’occasion de la fête de Noël 2022.

publicite

Chers frères et sœurs,

La suite après cette publicité

Chers compatriotes,

En ce temps de Noël, nos esprits devraient être entièrement à la fête. Mais, cet élan est brisé par la situation sécuritaire qui nous préoccupe depuis plusieurs années.

La fête chrétienne de la Nativité est une fête de paix car la naissance du Christ Sauveur du monde, inaugure une nouvelle ère de paix pour toute la création de Dieu : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’il aime. » (Lc 2, 14). Ce chant du cœur angélique céleste, retentira dans plusieurs églises du monde. Il retentira également dans les églises de notre pays et portera tous les espoirs et toutes les aspirations de notre peuple. Les croyants réunis devant la crèche pour célébrer la naissance du Prince de la paix, feront monter vers Dieu leurs supplications en faveur de la paix, de la stabilité et d’un développement harmonieux pour notre pays.

Le Burkina Faso est riche de la foi de ses filles et fils. Il tient debout, parce qu’en plus de nos actions, nous demeurons convaincus que la main de Dieu est sur notre vie et dans l’histoire et la marche de notre pays. Dans ce contexte particulier, nos pensées et nos prières vont particulièrement à nos Forces de Défense et de Sécurité ainsi qu’à nos Volontaires pour la Défense de la Patrie qui, sans relâche, luttent pour assurer notre sécurité et maintenir l’intégrité de notre territoire. Les mots sont trop peu suffisants pour leur exprimer la reconnaissance qui leur revient. Grâce à leur engagement, à leur détermination et à leur bravoure, le pays qui connaît la tourmente résiste.

Notre souhait le plus ardent reste le retour à la paix, consacré par le retour des nombreux déplacés internes dans le calme, la sécurité, la sérénité et la dignité dans leurs différents villages, lieux chargés de toute leur histoire communautaire et personnelle. Plus que jamais, nous devons faire montre d’une solidarité agissante à leur endroit afin qu’ils puissent vivre dignement comme Dieu le souhaite pour chacune de ses créatures.

La fête de la naissance du Christ doit nous inspirer et nous redonner un point d’appui pour un nouveau départ, convaincus que Dieu n’abandonne jamais ses enfants au pouvoir du Mal. Cette fête doit également nous permettre de puiser au plus profond de nous-mêmes pour trouver les ressorts qui nous conduiront vers des solutions pérennes qui nous mèneront vers notre quête de bien-être.

Toutes religions confondues, puissions-nous partager ces moments en famille et, en toutes circonstances, chérir ceux que nous aimons.

Je vous souhaite un Joyeux Noël ! Que le Prince de la paix, le Conseiller merveilleux nous inspire, à toutes et à tous, des projets de paix et d’amour !

Me GNO

Dear brothers and sisters,

Dear compatriots,

At this Christmas time, our spirits should be fully festive. But this momentum is broken by the security situation that has preoccupied us for several years.

The Christian feast of the Nativity is a feast of peace because the birth of Christ the Saviour of the world inaugurates a new era of peace for all of God’s creation: « Glory to God in the highest, and peace on earth to those whom he loves » (Lk 2:14). (Lk 2:14). This song of the heavenly angelic choir will resound in many churches of the world. It will also resound in the churches of our country and carry all the hopes and aspirations of our people. The believers gathered in front of the Nativity Scene (Of Jesus) to celebrate the birth of the Prince of Peace will raise their supplications to God for peace, stability and harmonious development for our country.

Burkina Faso is rich in the faith of its sons and daughters. It stands because, in addition to our actions, we remain convinced that the hand of God is on our lives and in the history and progress of our country. In this particular context, our thoughts and prayers go especially to our Defence and Security Forces as well as to our Volunteers for the Defence of the Homeland who, without respite, fight to ensure our security and maintain the integrity of our territory. Words are not enough to express the recognition they deserve. Thanks to their commitment, their determination and their bravery, the country is resisting the turmoil.

Our most ardent and strongest wish remains the return of peace, consecrated by the return of the many internally displaced persons in calm, security, serenity and dignity to their various villages, places charged with all their community and personal history. More than ever, we must show active solidarity with them so that they can live with dignity as God wishes for each of his creatures.

The feast of the birth of Christ should inspire us and give us a point of support for a new beginning, convinced that God never abandons his children to the power of evil. This feast should also allow us to dig deep within ourselves to find the springs that will lead us to lasting solutions that will lead us to our quest for well-being.

All religions taken together, may we share these moments with our families and, in all circumstances, cherish those we love.

I wish you a Merry Christmas! May the Prince of Peace, the Wonderful Counsellor, inspire us all with projects of peace and love!

Ms GNO

publicite