Message du CDP pour la Noël

Ceci est le message du CDP à l’occasion de la Noël 2022.

C’est Noël et comme chaque année, les chrétiens du monde entier célèbrent, la naissance de Jésus Christ sauveur du monde. Une fête dont le message est revêtue du manteau de la paix, le salut, l’innocence et la joie du partage.

Au Burkina Faso, nombreux sont ceux qui se retrouveront en famille pour communier et célébrer l’avènement.

C’est donc une occasion pour moi et à l’ensemble des militantes, militants et sympathisants du Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP), de souhaiter une bonne fête de la nativité à tous, particulièrement à la communauté chrétienne. Joyeux Noël !

En ce jour, Je formule le vœu que la magie de Noël, apporte la paix et la sécurité dans notre pays, dans nos maisons et nos milieux de vie.

J’invite chaque Burkinabè à l’amour du prochain. Que nos plus affectueuses pensées nous conduisent vers nos compatriotes malades, les forces de défenses et de sécurité (FDS), les volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et les déplacés internes obligés d’affronter cette fraicheur glaciale, dans la précarité et le dénuement loin de leur village.

A l’image de la crèche de Noel, œuvrons à léguer un Burkina Faso de paix aux futures générations.

Joyeux Noël !

Démocratie- Progrès-Justice

Ouagadougou le 23 décembre 2022

Pour le Bureau Politique National,

Le Président du Parti

Eddie KOMBOIGO

