Vœux du Premier ministre, à l’occasion de la célébration de la fête de Noël

Ce sont les vœux du Premier ministre, Me Apollinaire Kyelem de Tambela, à l’occasion de la célébration de la fête de Noël.

« Les fidèles chrétiens célèbrent aujourd’hui 25 décembre, la fête de Noël ou la naissance de Jésus Christ. A cette occasion, je leur formule mes vœux de bonne et heureuse fête de la Nativité. Je souhaite que cette célébration soit porteuse d’espérance pour l’ensemble des Burkinabè et qu’elle contribue à consolider la paix et le vivre-ensemble dans notre pays.

En ce jour, j’ai une pensée particulière pour nos forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie, engagés sur le théâtre de la lutte contre le terrorisme. Durant cette période sensible, j’exhorte mes compatriotes à la prudence et à la modération.

Bonne fête à tous ».

