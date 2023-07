Civisme : Des élèves de l’école primaire catholique Saint Michel de Tanghin Dassouri sensibilisés sur l’importance des couleurs nationales

publicite

À l’occasion de la clôture de l’année scolaire 2022-2023, des éléments de la gendarmerie nationale ont organisé une cérémonie de montée des couleurs, suivie d’une séance de sensibilisation sur l’importance des couleurs nationales au profit des élèves de l’école primaire catholique Saint Michel de Tanghin Dassouri ce vendredi 30 juin 2023.

Les élèves de l’école catholique Saint Michel de Tanghin terminent bien leur année avec une séance de sensibilisation sur l’éducation civique notamment sur l’importance des couleurs nationales.

S’adressant aux élèves de Saint Michel, l’adjudant chef, Zacharie Zougmoré a noté que les couleurs nationales sont importantes pour une nation, car elles représentent celle-ci au niveau national et international.

« Nos couleurs qui sont, le rouge, le vert et le jaune représentent le Burkina Faso. Donc partout où l’on voit ces couleurs, on doit savoir que les Burkinabè y vivent. On doit respecter les couleurs, on ne doit pas les froisser, on ne doit pas se fâcher et bruler les couleurs », a-t-il sensibilisé.

Revenant sur la signification de ces trois couleurs qui constituent le drapeau du Burkina, Zacharie Zougmoré a rappelé que le rouge sur le drapeau représente le sang des devanciers qui se sont battus jusqu’au sacrifice suprême pour l’indépendance du Burkina Faso. « Et c’est ce même sacrifice qui fait aujourd’hui que les gens sont à l’Est, au Nord, au Sud et à l’Ouest en train de se battre pour protéger le Burkina Faso contre le terrorisme. Le sang c’est le sacrifice, nous tous, nous devons nous battre pour protéger notre pays », a-t-il lancé.

Le vert, dit-il, représente la verdure du Burkina, les zones cultivables, la richesse et l’inspiration à l’auto-suffisance alimentaire. Et enfin, il ajoute que l’étoile en jaune dépeint la lumière qui guide le Burkina Faso. « Le drapeau n’est pas un simple tissu mais il représente le Burkina Faso dans son ensemble. Quand on fait monter les couleurs même si le président du Faso est en train de passer, il doit s’arrêter pour honorer le drapeau. Le drapeau est au-dessus de tous les citoyens », a-t-il commenté.

Le curé de la paroisse Saint Michel de Tanghin Dassouri, abbé Hermann Yaogo a salué cette initiative de la gendarmerie nationale qui vise à renforcer les capacités des élèves sur l’importance des couleurs nationales. Également, il s’est dit heureux de voir les élèves finir en beauté leur année scolaire sans incident majeur.

Éric René Sawadogo, directeur exécutif de l’Action pour la promotion de l’Entrepreneuriat et des systèmes d’irrigation, parrain de la cérémonie a fait comprendre que cette activité entre en droite ligne avec les missions de leur structure qui accompagne les initiatives qui oeuvrent à la formation et à l’éducation surtout des jeunes. Donc, conclut-il, leur organisation ne pouvait qu’accompagner cette activité qui inculque aux jeunes les valeurs civiques.

Willy SAGBE

Burkina24

