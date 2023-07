Procès Vincent Dabilgou : L’Etat burkinabè réclame plus d’un milliard de francs CFA

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le procès Vincent Dabilgou s’est poursuivi avec les dépositions ce vendredi 30 juin 2023 au Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou.

La suite après cette publicité

A charge et à décharge, les témoins se sont succédés pour apporter ce qu’ils savent dans l’affaire Vincent Dabilgou. Si le premier témoin du jour, Dao David, cousin et envoyé du DAF du ministère des transports au moment des faits a largement enfoncé le clou sur l’accusé Vincent Dabilgou, d’autres témoignages par contre tentent de relever la pente.

Le troisième témoin Édouard Bado, un ami de Vincent Dabilgou, travailleur dans une société française, reconnait avoir donné de l’argent à Vincent Dabilgou.

Il dit ne pas avoir une idée de la somme exacte remise. Mais sur l’insistance du parquet il a donné une estimation. « Je lui ait envoyé de l’argent plusieurs fois, je ne peux pas estimer aujourd’hui. Mais si je dois m’asseoir réfléchir ça vaut les 10 millions« .

Mais son témoignage a créé des empoignades entres les avocats de la défense et le parquet mais également entre le parquet et le témoin. Le quatrième témoin de la journée est Mathias Thiao, celui qui a succédé à Séré Jean Gabriel au poste de DAF du ministère des transports.

Il reconnaît avoir remis deux chèques de 5 millions F CFA au DAF sortant comme prêt d’argent. « Seré m’a demandé un prêt et qu’il allait me verser à la fin du mois. Et j’ai tiré deux chèques de 5 millions pour remplir au nom de celui qui doit toucher », a-t-il dit.

Egalement, il reconnait la nature irrégulière de la transaction, « mais je m’attendais à ce qu’il me rembourse à la fin du mois« , dit-il. Les 10 millions ont été utilisés dans le cadre des activités du parti (NTD), d’après Séré Jean Gabriel.

A sa suite Ilboudo Lucien, l’imprimeur qui a reçu la somme de 3 275 000 FCFA selon Séré Jean Gabriel a été entendu.

Ce dernier dit avoir fait des posters de campagne pour le NTD mais nie d’avoir reçu l’argent avec Dao David, l’envoyé de Séré, mais plutôt des mains de Séré lui-même. « J’ai été payé en liquidité par Séré. On s’est donné rendez-vous sur l’avenir Bassawarga derrière le lycée Saint Joseph. Il m’a remis 1 750 000 FCFA », a-t-il insisté. L’audience a été suspendue pour reprendre avec la constitution des parties civiles.

Toujours dans l’après-midi de ce vendredi 30 juin 2023 au Tribunal de Grande Instance Ouaga I, le procès contre Vincent Dabilgou et autres s’est poursuivi avec la constitution des parties civiles.

La synthèse des réclamations et la demande de l’Etat burkinabè se présente comme suit.

Agissant par l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE) devant la chambre du pôle spécialisée dans la répression des infractions économiques et financières (Pôle EcoFi) du Tribunal de Grande Instance Ouaga I dans le cadre du Dossier Ministère Public contre : DABILGOU Timbindi Vincent, SERE Jean Gabriel SIGUE Ousmane, KOUANDA Malick OUEDRAOGO Wenltiligré Alhoussaini, SAWADOGO Yasya COULIBALY Minata, Nouveau Temps pour la Démocratie (NTD)

Le montant total des réclamations pécuniaires de l’Etat burkinabè est d’un milliard un million six cent vingt mille neuf cent soixante-six (1.001.620.966) francs CFA, se décomposant comme suit :

1- Au titre du marché n°032/00/01/09/00/020/00028 conclu entre la SOPAFER-B et la société Green Energy Montant du marché: 131.702.128 F CFA. Montant du carburant livré : 00 F CFA. Montant réclamé par l’Etat burkinabè: 131.702.128 F CFA

2- Au titre des deux (02) marchés n°032/00/01/09/00/2020/00009 et n°032/00 /01/09/00/2021/00001 conclus entre le Ministère des Transports, de la Mobilite Urbaine et de la Sécurité Routière et la société IDLO OIL. Montant des deux marchés: 77.614.110+ 49.998.564-127.612.674 F CFA

Montant du carburant livré: 50.083.200 F CFA Montant réclamé par l’Etat burkinabè: 77.529.474 F CFA

3. Au titre du prétendu trop perçu sur ordre de virement. Montant viré du compte SOPAFER-B vers le compte ECOBANK intitulé « Appui aux activités du cabinet du ministre chargé de l’avion civile : 717.389.364 FCFA Montant utilisé pour des dépenses éligibles: 00 F CFA

Montant réclamé par l’Etat burkinabè : 717.389.364 F CFA

4- Au titre du préjudice moral : 70.000.000 F CFA

5. Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 5.000.000 F CFA

II- L’Etat burkinabè demande une condamnation solidaire de tous les huit (08) prévenus au payement des réclamations pécuniaires formulées

III- L’Etat burkinabè sollicite au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire totale des condamnations pécuniaires, nonobstant toutes voies de recours.

Le REN/LAC réclame, pour sa part, 3 millions de Francs CFA et trois millions pour les frais non compris dans les dépens. Le procès suspendu dans la soirée se poursuivra le lundi 3 juillet 2023.

publicite