Burkina : La gendarmerie démantèle un réseau de contrebande de poulets congelés impropres à la consommation   

Sur la base d’informations reçues de personnes dignes de foi désirant garder l’anonymat, la Section de Recherches de la 3è Légion de Gendarmerie a entrepris une série d’opérations avec l’appui technique de la Direction Générale des Services Vétérinaires, en vue de démanteler des réseaux de contrebandes de produits alimentaires congelés impropres à la consommation.

Ces opérations ont permis la saisie les 23 et 27 juin 2023 à Ouagadougou au total :

Neuf cent vingt-trois (923) poulets congelés ;

Quatre cents (400) kilogrammes de poisson et de viande avariés.

Ces activités de contrebandes sont menées au Burkina Faso, particulièrement dans la ville de Ouagadougou en violation des mesures gouvernementales interdisant l’importation frauduleuse de la volaille abattue.

Les commerçants véreux qui alimentent cette contrebande agissent au sein de puissants réseaux et ont développé avec ingéniosité des stratégies de contournement des différents postes de contrôle pour rallier Ouagadougou via Cinkansé-Bittou-Tenkodogo, Dakola-Pô et Zabré-Manga. Les moyens de transport utilisés sont en général des minibus déguisés, communément appelés ‘’HIACE’’ avec des sièges démontés, des camions de transport de marchandises diverses ainsi que des tricycles.

Les investigations se poursuivent pour démanteler d’autres réseaux afin d’éradiquer cette pratique illicite dans la ville de Ouagadougou.

C’est l’occasion d’inviter les restaurateurs et les fournisseurs de ces produits de consommation à plus de vigilance dans l’achat des poulets, la viande et le poisson surtout à l’approche des fêtes, et lors des grandes cérémonies. Aussi, les populations peuvent dénoncer tout cas suspect à travers les numéros verts ci-après : Centre Nationale de Veille et d’Alerte : 1010 ;-Gendarmerie : 16 ;-Police : 17

Source : Gendarmerie

