Mali : Le Conseil de sécurité de l’ONU met un terme au mandat de la Minusma

Le Mali vient d’obtenir le retrait de la mission de maintien de la paix des Casques bleus au Mali (Minusma) conformément à sa requête formulée par son Ministre des Affaires Etrangères, Abdoulaye Diop début Juin au Conseil de Sécurité à New York.

Les Casques bleus et policiers de la Minusma ont 06 mois pour quitter le territoire malien. D’ici là, la plus importante des forces de maintien de la paix de l’ONU en termes d’éléments ne peut s’occuper plus que de son départ. Dorénavant elle n’aura plus de mandat d’accompagnement politique ou d’enquête en matière des droits de l’homme. En plus dès le 1ᵉʳ octobre, les Casques bleus n’auront plus le droit de protéger les civils.

Contrairement à la tradition, la France, qui coordonne le dossier, n’a pas commenté le vote au Conseil de sécurité. Pour sa part, l’ambassadeur du Ghana a immédiatement reconnu son rôle crucial pour sécuriser le pays. Il a rappelé aux autorités maliennes leurs responsabilités vis-à-vis de leurs voisins, espérant une meilleure coordination avec la Cédéao et annonce d’ores et déjà que le G5 Sahel sera affecté par le départ de la Minusma.

Quant aux ambassadeurs russes et chinois, ils se sont félicités que le Conseil se prononce en faveur de la souveraineté de Bamako. Le représentant malien a insisté sur l’échec militaire de la Minusma et a reconnu l’utilité de la force en matière d’assistance humanitaire et les bons offices du secrétaire général. Par contre, le diplomate malien a regretté que le Conseil continue de voir la situation au Mali comme menaçante en dépit, selon lui, des résultats enregistrés.

Après l’annonce du retrait de la Minusma au Mali, le chef de la diplomatie russe a renouvelé son « soutien indéfectible » au pays lors d’un entretien téléphonique avec son homologue malien, selon un communiqué publié ce vendredi par le ministère malien des Affaires étrangères.

Sergueï Lavrov a « renouvelé le soutien indéfectible de son pays en faveur du Mali tant dans le domaine militaro-technique qu’en matière d’assistance humanitaire et économique », peut-on lire.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina 24

Source : RFI

