La coordination nationale des OSC du Burkina Faso annonce une marche de soutien à la transition

publicite

0 Partages Partager Twitter

La coordination nationale des OSC du Burkina Faso tiendra un meeting national de soutien au président Ibrahim Traoré et son gouvernement, le 1er juillet 2023, à Ouagadougou et sur l’ensemble du territoire national. Les grandes idées de cette marche de soutien ont été déballées, lors d’un point de presse, ce vendredi 30 juin 2023.

La suite après cette publicité

Selon la coordination nationale des OSC, six points ont prévalu à l’organisation de ce grand rassemblement populaire, prévu le samedi 1er juillet 2023. « Renouveler notre soutien au gouvernement de la transition, aux FDS et VDP. Encourager et féliciter tous nos FDS. Et VDP pour les résultats déjà engrangés, et l’encourager pour la suite du travail. Soutenir le projet d’une nouvelle constitution basée sur les réalités et les aspirations profondes des Burkinabè.

Réaffirmer à l’opinion nationale et internationale que c’est le peuple burkinabè qui a donné cette légitimité au capitaine Traoré parce que le peuple se reconnaît dans les décisions prises par les autorités de la transition. Lancer un appel à tous les Burkinabè. Enfin, dénoncer toutes les manœuvres de la politique française, de la CEDEAO, et de cette soit disant communauté internationale, orchestrée contre le gouvernement de la transition », a renseigné d’emblée Somaila Nana.

A entendre les conférenciers du jour, la constitution du Burkina établie depuis le 2 juin 1991 est tâchée des empreintes de la France, ce qui ne favorise pas du tout l’avancée du Burkina Faso. Lors de ce point de presse, ils ont fait voir leur ras-le-bol et souhaitent que cette constitution soit revue, pour le bonheur des Burkinabè. « Nous, nous sommes des Africains, nous sommes le berceau de l’humanité, donc la vieille marmite fait de bonne sauce, il y va que nous changeons notre constitution pour adapter à nos réalités », a déclaré Mahamadi Savadogo, de la Coordination.

Ainsi, les membres de la coordination nationale des OSC exhortent leurs militants à sortir du côté de la place de la révolution pour apporter son soutien à la transition. Cette marche, à en croire les membres, sera en simultanée sur toute l’étendue du territoire national.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

publicite