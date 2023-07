SPONG : Un atelier pour restituer les résultats de l’accès aux soins de santé par les couches vulnérables

publicite

Avec l’appui/soutien technique et financier de l’UNICEF, le Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales (SPONG) a tenu un atelier de restitution et de validation de la situation de référence dans le cadre du projet « veille communautaire pour l’amélioration de l’accès des couches vulnérables aux services de santé ». L’atelier de restitution a eu lieu le jeudi 6 juillet 2023 à Ouagadougou.

Dans le cadre du projet « veille communautaire pour l’amélioration de l’accès des couches vulnérables aux services de santé », le Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales (SPONG) a réalisé une étude ayant pour but de faire un état des lieux sur les conditions d’accessibilité des couches vulnérables aux services de santé dans 31 communes des districts sanitaires de Kaya, Boussouma, Fada, Tenkodogo, Manga, Pô, Koudougou, Ziniaré et Zorgho.

« L’étude réalisée par le SPONG a pour objectif principal d’affiner la stratégie d’intervention du projet et surtout d’avoir une idée sur la situation contextuelle de l’accès des couches les plus vulnérables aux services de santé au niveau de chaque commune d’intervention ; notamment la couverture et la qualité des paquets essentiels des services de santé au niveau communautaire et institutionnel dans les communes ciblées », a expliqué Dr Phillipe SOME, représentant la Présidente du Conseil d’Administration du SPONG.

Le présent atelier avait pour objectifs, de présenter les résultats de l’étude précédemment menée aux parties prenantes, recueillir leurs amendements et suggestions et enfin, valider le rapport provisoire de l’étude.

L’étude réalisée par le SPONG aura l’avantage de faire le suivi des services de santé offerts à la communauté, mais aussi de toucher du doigt les réalisations et les goulots d’étranglements entravant certaines réalisations en matière de santé au profit des couches vulnérables dans les communes concernées et de formuler des plans de réponse à la levée de ces obstacles, à les entendre.

« Cet état des lieux en sus de la collecte de données sur les systèmes de disfonctionnement en matière d’accès de services de santé effectuées auprès des couches vulnérables par l’intermédiaire des comités de veille de santé (CVS) permettra d’organiser des rencontres de plaidoyer et de lobbying avec les décideurs au niveau local et national pour aboutir à des propositions de solutions pour la levée des contraintes et blocages constatés dans l’accès aux soins de qualité », a affirmé Dr Phillipe Somé.

Le projet « veille communautaire pour améliorer l’accès des couches vulnérables aux services de santé : cas des districts sanitaires de Kaya, Boussouma, Fada, Tenkodogo, Manga, Pô, Koudougou, Ziniaré et Zorgho » a bénéficié de l’appui technique et financier du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

Flora KARAMBIRI

Clara TUINA (Stagiaire)

Burkina 24

