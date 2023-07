publicite

La 2e édition de la Rencontre des patrons d’Afrique au Burkina (REPAB) se tient du 13 au 14 juillet 2023 à Ouagadougou. Le Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyélèm de Tambèla, a procédé à l’ouverture officielle ce jeudi 13 juillet 2023.

Du 13 au 14 juillet 2023, Ouagadougou abrite la 2e édition de la rencontre des patrons d’Afrique sous le thème « Intelligence artificielle, enjeux, défis et opportunités pour les économies des pays africains ». Expositions de stands, des panels, des rencontres B2B, telles sont, entre autres, les activités qui vont meubler cette édition.

Selon le président du comité d’organisation de la REPAB 2023, Harouna Nikiéma, il s’agira d’échanger sur le concept de l’intelligence artificielle, des enjeux, des défis pour les économies africaines.

Concernant les conférences plusieurs sous thèmes seront abordés. Il s’agit, entre autres, « le futur de l’emploi et l’emploi du futur », « les enjeux de l’intelligence artificielle dans les grandes administrations publiques africaines », « intelligence artificielle et la gestion des entreprises en Afrique » et enfin « intelligence artificielle, Big data et la sécurité en Afrique ».

Durant ces 48 heures, environ 1000 participants sont attendus pour la REPAB 2023. Harouna Nikiéma a indiqué que la clôture de cette édition prévue pour le 14 juillet sera actée par la distinction des meilleurs employeurs.

« Un gala dénommé nuit de l’employeur va couronner la REPAB. Cette soirée distinguera les meilleures entreprises de tous les secteurs d’activités pour leur civisme, leur contribution à la création de l’emploi, de richesse par rapport au développement économique de nos pays », a-t-il indiqué.

Me Apollinaire Joachimson Kyélèm de Tambèla, Premier ministre, patron de la cérémonie d’ouverture, a cependant appelé les patrons d’entreprises à faire davantage pour le développement de l’Afrique et du Burkina Faso en particulier.

« Vous avez déjà assez fait, mais vous n’avez pas encore suffisamment fait car le Burkina Faso reste un pays sous développé avec beaucoup de défis à relever. Être grand dans un pays pauvre n’est pas très valorisant », a-t-il lancé aux patrons.

En marge de cette ouverture officielle, Dr Lassina Zerbo, ancien Premier ministre, a été invité pour la conférence inaugurale autour du thème central de l’édition. Le Premier ministre a également eu droit à une visite guidée des stands disposés pour l’occasion, notamment ceux de Burkina 24 et de SITARAIL.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

