2e Forum économique et humanitaire : Le Chef de l’Etat visite le stand du Burkina Faso

(Saint Pétersbourg, 27 juillet 2023 GMT+3). A l’issue de la cérémonie d’ouverture du 2e Forum économique et humanitaire Russie-Afrique, le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE est allé visiter le stand du Burkina Faso au centre de congrès et d’exposition ExpoForum, de Saint Pétersbourg.

Cette visite du Chef de l’Etat au stand du Burkina est un signe d’encouragement et de soutien aux exposants burkinabè qui ont la noble tâche de vendre la destination «Burkina Faso» aux investisseurs internationaux présents au Forum.

Le stand animé par la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina et l’Agence burkinabè d’investissement (ABI) propose un concentré de ce que notre pays dispose comme opportunités d’investissements, de partenariats avec des hommes d’affaires ou des entreprises burkinabè et de découvertes.

Selon le Directeur général de l’ABI, Mambila BANSE, plus d’une vingtaine de projets structurants sont proposés aux potentiels investisseurs, par notre pays dans le cadre du Partenariat public-privé (PPP). Et pour une première participation, le directeur général a salué cette initiative des autorités qui permet aux partenaires russes de découvrir le Burkina Faso.

La Chambre de commerce et d’industrie du Burkina est présente au Forum avec une cinquantaine d’entrepreneurs venus explorer les possibilités d’affaires avec les potentiels partenaires russes. Le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina, Mahamadi SAVADOGO les a exhortés à travailler à la conclusion des partenariats qui leur seront profitables et qui vont contribuer au développement de notre pays.

Il a salué la vision des autorités de la Transition de renforcer la coopération avec la Fédération de Russie. Selon M. SAWADOGO, cette nouvelle dynamique de coopération avec la Russie augure de bonnes perspectives pour le monde des affaires burkinabè au regard des potentialités qu’offre ce pays dans les domaines agricole, énergétique et technologique.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

