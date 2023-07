Burkina Faso : Le Ministre Délégué, chargé de la Sécurité échange avec les épouses des gendarmes tombés

publicite

Le Ministre Délégué, Chargé de la Sécurité, Mahamadou SANA, s’est entretenu avec les épouses des gendarmes tombés en opération ce mercredi 26 juillet 2023 autour de leurs préoccupations quotidiennes.

Le Ministre Délégué, Chargé de la Sécurité, Mahamadou SANA a entamé une série de concertations avec les épouses des forces combattantes tombées au front afin de discuter autour des préoccupations et difficultés que vivent ces femmes et orphelins. Ce mercredi soir, ce sont des discussions qui se veulent franches selon le ministre.

« Je suis venu ce soir pour des échanges directs et francs et transparents qui pourront davantage nous permettre de mieux appréhender et cerner certaines difficultés et préoccupations. Je suis également venu ce soir pour que désormais on puisse bannir le mot veuve ou orphelin dans les rangs de la Gendarmerie nationale », a-t-il introduit.

Il s’agit donc d’un acte de disponibilité et de solidarité engagé entre les deux parties selon le ministre. « Le message est clair, elles ne seront jamais oubliées et elles feront partie toujours de notre dispositif. Elles ne sont pas veuves, ni orphelines, tant qu’il y aura des Burkinabè, tant qu’il y a toujours des FDS, tant qu’il y aura toujours des VDP, elles seront jamais veuves. Ils ne seront jamais orphelins », a clamé Mahamadou Sana.

Au cœur de la lutte contre le terrorisme, la gendarmerie nationale a enregistré plus de 300 décès à ce jour selon le Capitaine Palé Ini Madjouma, Directrice de l’action sociale et des blessés en opération de la Gendarmerie nationale, représentant le chef d’Etat-major de la gendarmerie nationale.

« La responsabilité reste grande pour ces femmes qui se retrouvent désormais à jouer le rôle du père et de la mère. L’initiative du ministre délégué de la sécurité de rencontrer ces femmes est donc louable en ce sens qu’elle contribuera à galvaniser les troupes sur le terrain et salutaire parce qu’elle va contribuer à penser les plaies internes des conjoints et sera un réconfort pour elles », a-t-elle exprimé.

Loreta Ilboudo, porte-parole des femmes a traduit leur reconnaissance aux autorités du pays tout en exprimant leur souhait de voir l’application de la loi sur les pupilles de la nation. Et sur la question, des instructuctions ont été déjà données par le chef de l’Etat d’analyser la question afin de mieux cerner la problématique selon le ministre Sana.

A l’entendre, la deuxième étape sera d’envisager des mécanismes efficaces d’accompagnement pour ces femmes. « Et ce, de façon digne et de façon efficace pour qu’aucune femme et aucun orphelin ne puisse être dans une situation difficile », termine-t-il.

