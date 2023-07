Awards du Digital au Faso : L’événement qui récompense les acteurs du numérique au Burkina Faso

publicite

BURKIN’TIC est une association qui s’engage pour la promotion et le développement des nouvelles technologies au Burkina Faso à travers les awards du Digital au Faso. Dans cette perspective, elle a tenu une cérémonie de récompense des entrepreneurs et des entreprises digitales, le samedi 28 juillet 2023, à Ouagadougou.

Cette deuxième édition s’est déroulée autour du thème « défis, opportunités et voies vers une transformation numérique efficace, avec pour patronne la ministre de la transition digitale, des postes et des communication électroniques.

Cet événement fut une des plus belles occasions pour promouvoir l’excellence et l’innovation des acteurs du numérique au Burkina et de mettre en lumière les entreprises , fin tech , startup, entrepreneur, innovateur ou créateur de contenu qui participe à travers leurs activités au développement du digital.

Toutes ces personnes qui contribuent à innover et à développer le secteur numérique, à l’exemple de « Alma » , une intelligence artificielle développée par Digi’clink pour faciliter l’apprentissage des langues locales et de « Laafi Monitor » , qui est une solution digitale de Laafi Concept qui vise à améliorer la gestion et le suivi des produits et des espaces sensibles aux facteurs tels que la lumière, la température, l’humidité ou l’exposition du soleil.

Le monde évolue de plus en plus et la technologie grandit davantage. Notre pays ne pourra rester sans en subir les conséquences de ces transformations. Il faut donc innover et s’adapter aux changements qui nous sont imposés, à en croire les responsables.

Concernant donc les défis liés aux infrastructures, aux politiques et de la réglementation et des compétences, Christian Minougou, le représentant de la ministre en charge de la transition digitale, apporte un discours d’encouragement et de réponse.

« En 2020, le fonds d’équipements des nations unies a travaillé sur l’indice de mesure l’inclusivité digitale au Burkina Faso et à relever qu’ au niveau des politiques et de la réglementation, sur une échelle de 100 nous sommes à 68 , ce qui veut dire que nous sommes dans la bonne tendance mais qu’il y a encore beaucoup d’efforts à fournir », a-t-il dit.

Il assure par ailleurs le soutien du ministère de la transition digitale et sa contribution à l’évolution digitale. Il lance également un appel aux acteurs du privé et du public à s’impliquer également afin de relever les défis de la digitalisation.

Les acteurs qui ont le plus impacté le secteur numérique ont reçu des prix de distinction. On compte une dizaine de lauréats, des entreprises et des individus qui se sont fait remarquer au cours de l’année 2023 de part leur implication dans les métiers du Digital.

Il s’agit entre autres de l’université l’Ecole Supérieure en Direct-EDD , reconnue comme l’université la plus digitale de l’année, de Stéphanie Thiombiano qui a reçu le prix du meilleur influenceur et de la Gendarmerie Nationale, récompensée pour avoir été la meilleure plateforme étatique du Burkina Faso.

