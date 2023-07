Vie syndicale : La FESCI-BF célèbre ses 10 ans d’existence et de lutte

Créée en 2013, la Fédération Estudiantine et Scolaire pour l’Intégrité au Burkina Faso (FESCI-BF) célèbre ses 10 ans d’existence du 29 Juillet au 31 Juillet 2023 à l’Université Joseph KI-ZERBO de Ouagadougou.

2013-2023, la Fédération Estudiantine et Scolaire pour l’Intégrité au Burkina Faso, (FESCIBF) a 10 ans. La structure entend faire de ce 10e anniversaire un moment de réflexion sur son parcours dans le but d’envisager l’avenir.

En une décennie d’existence et de lutte, la FESCIBF a engrangé plusieurs acquis selon Thomas Bamouni, Secrétaire général national de la structure. « Grâce à la lutte de la FESCIBF, les déplacements des étudiants sont facilités avec les bus SATRACO, la FESCIBF a lutté pour qu’il y ait les inscriptions en ligne.

Avec le système LMD, nous avons dit qu’il faut que l’Etat mette les accompagnements pour réussir ce système. Il faut forcement qu’il y ait des ordinateurs et la connexion. Dieu merci aujourd’hui les étudiants ont droit à ces ordinateurs avec le programme un étudiant, un ordinateur », a cité Thomas Bamouni.

Cependant, la structure se dit consciente des défis majeurs qui continuent d’affecter l’éducation. Les retards académique et pédagogique, les retards d’allocation et d’aides sociales, de restauration, le manque de logement, demeurent des questions cruciales qui impactent négativement les conditions de vie et d’étude des étudiants.

« Ces retards affectent non seulement les étudiants actuels mais compromettent également l’avenir de notre nation », a-t-il dit. En tant qu’organisation syndicale, la structure entend renouveler son engagement envers la cause des étudiants.

L’école burkinabè est durement affectée par la crise sécuritaire, et la FESCIBF entend jouer sa partition en apportant du réconfort aux étudiants affecté par la situation. Parmi les activités qui parsèment la célébration, un panel sur le thème « L’école burkinabè dans un contexte sécuritaire : défis et perspectives » a été tenu ce samedi 29 juillet au sein de l’Université afin de mener la réflexion et proposer des alternatives aux autorités.

Aussi, un don de sang a eu lieu au profit des forces combattantes engagées sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. Une formation en informatique, leadership et développement est également prévue afin de booster les compétences techniques des militants.

Il y a également la participation des sections de la FESCIBF à la célébration des 10 ans de la FESCIBF ainsi que « des camarades de luttes » de la côte d’Ivoire, du Mali venus exprimer leur solidarité à la jeunesse estudiantine burkinabè.

Akim KY

Burkina 24

