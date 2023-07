SOTIGUI AWARDS 2023 : Les nominés des différentes catégories révélés

publicite

L’académie des SOTIGUI a présenté le samedi 29 juillet 2023 les nominés de sa 8ème édition lors d’une conférence de presse à Ouagadougou. Pour cette année le thème retenu est « le statut de l’acteur comédien en Afrique et dans la diaspora ».

Les SOTIGUI AWARDS récompensent les meilleurs acteurs comédiens du cinéma africain et de la diaspora. Pour cette année le Sénégal est le pays invité d’honneur.

L’académie des SOTIGUI Awards a présenté les nominés des différentes catégories qui sont au nombre de 20 dont, entre autres, le SOTIGUI du meilleur acteur de l’Afrique de l’Ouest avec pour nominé Lazare Minoungou du Burkina Faso dans le film « Sira » de Apolline Traoré. Puis Fatoumata Kandé de la Guinée dans le film « Vivre pour t’aimer » de Fatoumata Kandé et Kader Gadji du Sénégal dans le film « Marabout Chéri » de Luis Marques, Kadhy Touré.

Le but de l’académie des SOTIGUI est de contribuer à la reconnaissance et à la valorisation du métier d’acteurs-comédiens des cinémas d’Afrique et cela en partenariat avec le FESPACO.

Pour Jean Noël Bonkougou chargé de mission au ministère de la communication de la culture, des arts et du tourisme, représentant du ministre de la culture des arts et du tourisme « c’est un évènementiel qui récompense les acteurs comédiens, les professionnels du cinéma et aussi cette activité est comme un ambassadeur du Burkina à l’extérieur>>. << Vous avez vu les nominés, la plupart de tous les pays au niveau africain sont représentés et ça c’est une fierté pour le Burkina Faso. Les nominés au niveau du Burkina Faso pourrons dire que nous sommes satisfaits. Nous sommes fiers du travail qui a été fait par le comité de sélection. Le ministère se tiendra toujours au côté des SOTIGUI AWARDS », a-t-il précisé.

Kevin Moné, président de l’académie du SOTIGUI, a laissé entendre que les SOTIGUI depuis 2016 ce sont 210 acteurs qui ont été nominés avec 105 trophées octroyés.

<<Dans cette édition nous allons travailler à assoir un barème. Parce que pour nous il est important que nous puissions avoir un barème au niveau du Burkina Faso pour que quand un acteur signe un contrat qu’on lui paye ce qui lui est dû d’où le thème de cette année. Nous sommes sûr que ce travail va servir au niveau de la sous-région » a indiqué Kevin Moné.

En outre, selon François Akouabou, chargé de la sélection officiel de l’académie des SOTIGUI, les critères de choix sont, entre autres, les dates de production, la base de données des différents festivals comme le Fespaco, les acteurs principaux dont la crédibilité du jeu a été examinée à travers la capacité d’interprétation et le langage.

Mireille ZONGO (Stagiaire)

Burkina 24

