Communiqué : Assemblée générale du Comité Burkinabè de la Route et du Transport Routier (CBRTR)

Le Comité Burkinabè de la Route et du Transport Routier (CBRTR) est une association regroupant les acteurs de la route et du transport routier au Burkina Faso. Il est une fusion des comités de l’Association mondiale de la route (PIARC) et de l’Association des gestionnaires et partenaires africains de la route (AGEPAR).

Pour sa première Assemblée Générale Ordinaire, le Président du CBRTR a l’honneur de convier les membres de l’Association, les responsables et agents des structures des secteurs public et privé intervenant dans le domaine de la route et/ou du transport routier : services publics de l’Etat ou de collectivités territoriales, les responsables des entreprises, des bureaux d’études, des sociétés de transport, des écoles, des universités, des enseignants et étudiants, des associations scientifiques et techniques ou d’usagers intervenant dans le secteur et toute personne intéressée, le samedi 05 août 2023 à partir de 10h à la Direction Générale des Infrastructures Routières (DGIR) sise à Gounghin (cour des TP) .

L’ordre du jour de cette Assemblée Générale portera sur les points suivants :

EXAMEN ET ADOPTION DU PROGRAMME D’ACTIVITES ET DU BUDGET DU CBRTR PREPARATION DU XXVIIème Congrès Mondial de la route prévu se tenir du 02 au 06 Octobre 2023 à PRAGUE (République Tchèque) DIVERS

Vu l’importance de l’ordre du jour, mobilisons-nous pour la réussite de cette Assemblée Générale.

Le président du CBRTR

Ali TRAORE

Officier de l’Ordre de l’Etalon

