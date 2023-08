Des dons de vivres aux déplacés internes pour clore les 72h du CCVA

publicite

Le Centre de contrôle des véhicules automobiles (CCVA) a organisé un motocross et un don de vivres aux personnes déplacées internes le 3 août 2023 à Ouagadougou. Cette activité s’inscrit dans le cadre des 72h du CCVA.

250 personnes ont participé au motocross en marge de la clôture des 72h du Centre de contrôle des véhicules automobiles (CCVA). Ce cross moto avait pour but de passer un message de bonnes pratiques pour les usagers en termes du port du casque et sur la visite technique.

« S’assurer que son véhicule est en bon état avant de prendre la route, c’est se mettre soi-même en sécurité et c’est préserver la sécurité des autres usagers. Et je crois que c’est pas compliqué d’être un bon citoyen », a indiqué Roland Somda, ministre en charge des transports. Outre ce motocross, le personnel du CCVA à travers le ministre des transports a procédé à une remise de vivres destinés aux personnes déplacées internes.

Ce don, destiné au ministère de l’action humanitaire est composé de 5 tonnes de riz et de 10 tonnes de maïs. Nandy Somé, ministre en charge de l’action humanitaire a salué ce geste et a invité les bonnes volontés à emboîter ce pas.

« En plus de ces vivres, le personnel du CCVA a fait une collecte de fonds en interne et a pu déposer 1 220 000 F CFA sur le compte du trésor. L’ensemble des dons effectués à l’occasion de ces 72h s’élèvent à plus de 11 millions de F CFA », a indiqué Zalissa Koumaré/Ouillio, Directrice générale du CCVA.

« La gestion des déplacés internes est confiée à notre ministère et le ministère seul ne peut pas arriver à satisfaire l’ensemble des personnes vulnérables sans l’accompagnement des autres ministères », a fait savoir Nandy Somé.

3 jours durant, une sensibilisation a été menée à l’endroit des usagers sur les bonnes pratiques notamment sur le port du casque et sur le respect de la visite technique. « Quand vous faites la visite technique, vous êtes un bon citoyen, ça veut dire que vous préservez votre vie et vous préservez la vie des autres dans la circulation routière », a souligné Zalissa Koumaré/Ouillio.

Aussi, différentes thématiques en lien avec la sécurité routière, la visite technique ont été abordées. Pour Roland Somda, ces 72h ont été le lieu aussi de procéder au lancement de la campagne aux bonnes pratiques pour les usagers.

Également, la clôture des 72h du CCVA a été ponctuée par une remise de trophées de reconnaissance aux anciens présidents du conseil d’administration et aux directeurs généraux. Des usagers exemplaires ont été également récompensés.

Pour rappel, les 72h du Centre de contrôle des véhicules automobiles (CCVA) se sont tenues du 1er au 3 août 2023 sous la thématique « Visite technique et citoyenneté, facteurs de préservation des vies et de développement socioéconomique ».

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

