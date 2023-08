Le Front patriotique appelle le capitaine Ibrahim Traoré à convoquer de nouvelles assises nationales avec la participation «des forces sociales légitimes et représentatives»

Un an, jour pour jour après sa création, le front patriotique a fait le bilan de ses activités ce vendredi 4 août 2024. L’occasion faisant le larron, les responsables du front se sont également exprimés sur la situation nationale et les perspectives d’action pour les jours à venir.

«Comment comprendre que le MPSR2 qui a dénoncé la haute trahison dont s’est rendu coupable le MPSR1 en foulant aux pieds les décisions de justice en rapport avec la venue au Burkina Faso du président Blaise Compaoré se retrouve aujourd’hui être l’auteur d’obstructions aussi graves et inadmissibles de décisions de justice en lien avec l’affaire dite de la guérisseuse de Komsilga ? », a questionné Athanase Boudo, secrétaire général du Front patriotique.

Selon lui, le front patriotique note avec regret, la persistance de l’immobilisme au sein de l’exécutif pour ce qui est de l’organisation des masses en vue de la lutte populaire généralisée contre la crise sécuritaire.

«Il (front patriotique) déplore le manque de concertations inclusives pour poser le diagnostic des obstacles au marasme socio-politique et économique auquel est confronté notre pays. Ces concertations inclusives qui se font attendre devraient jeter les bases fondamentales pour un retour à la normalité consacrant la fin de la transition conformément à la charte de la transition adoptée par les forces vives de la nation et signée par le président de la transition le 14 octobre 2022», a-t-il rappelé .

Également, Athanase Boudo est revenu sur les propositions faites par le front patriotique au président capitaine Ibrahim Traoré dans sa lettre ouverte du 29 mai 2023. Ces propositions qu’il considère toujours d’actualité sont entre autres la poursuite de la mobilisation générale de tout le peuple afin d’instaurer un système de défense populaire pour assurer la victoire contre le terrorisme, la mise en place des groupes de travail pour réfléchir aux propositions de réformes politiques, administratives, institutionnelles, sociales et électorales endogènes.

Toujours dans ces propositions, le front patriotique appelle le capitaine Ibrahim Traoré à convoquer de nouvelles assises nationales avec la participation «des forces sociales légitimes et représentatives» pour une transition «inclusive et plus consensuelle».

Faisant un bilan du 1er anniversaire du front patriotique, Athanase Boudo a indiqué qu’ils ont pu élaborer, adopter et diffuser la vision de leur organisation pour sortir le Burkina de « l’impasse sécuritaire». Ils ont aussi, selon ses dires, interagi avec d’autres mouvements organisateurs de manifestations d’interpellation citoyenne dans plusieurs villes du pays.

S’agissant des perspectives, le front patriotique compte poursuivre les concertations autour de ses objectifs et des thématiques déclinées dans sa plateforme de lutte. Se prononçant sur la situation au Niger et au Sénégal, les membres du front patriotique condamnent «fermement» le coup d’État du 26 juillet 2023 au Niger et la dissolution du parti de l’opposant Ousmane Sonko au Sénégal.

