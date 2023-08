Burkina Faso : La Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT) revoit à la baisse ses tarifications

publicite

La Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT) a réuni les différents éditeurs de services ce mardi 8 août 2023 à Ouagadougou pour les informer de la nouvelle grille tarifaire des redevances.

Désormais pour une couverture nationale, la redevance mensuelle s’élève à 3.000.000F CFA. Pour une couverture régionale A c’est-à-dire l’ensemble de la région du centre et du plateau-central, la redevance mensuelle s’élève à 1.600.000 F CFA hors TVA.

Pour une couverture régionale B qui concerne uniquement la région des Hauts-Bassins, la redevance mensuelle s’élève désormais à 800.000F CFA hors TVA. Quant à la couverture régionale C, qui englobe la région du Nord, du Centre-Ouest, des Cascades et de l’Est, la redevance mensuelle est de 480.000F CFA hors TVA. Enfin, la couverture régionale D qui prend en compte la région du Sahel, du centre-est, du Sud-Ouest, de la Boucle du Mouhoun et du Centre-Sud la redevance mensuelle passe à 240.000F CFA hors TVA.

C’est en substance l’information principale que la Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT) a partagé avec les responsables des différents éditeurs de service. A écouter David Ganou, directeur général de la SBT, cette réduction intervient après des plaidoiries et au regard du contexte socio-économique actuel.

« Après l’ensemble des concertations, le conseil d’administration de la SBT a consenti revoir à la baisse la redevance des éditeurs de service. Cette baisse se chiffre à hauteur de 52% sur l’ensemble des tarifs qui étaient appliqués », s’est-il justifié. Et d’ajouter qu’au-delà de cette réduction de 52%, les éditeurs des services de télévisions confessionnels, communautaires et associatifs bénéficient d’un rabattement de 25%.

Dans cette dynamique de nouvelle tarification, David Ganou a souligné que cela prendrait effet à partir du 1er septembre 2023 et concerne uniquement les éditeurs de services qui sont à jour. Dans l’ensemble, les nouvelles mesures de tarification ont été appréciées par les différents éditeurs de service. Cependant, Issouf Saré, directeur général de la télévision privée BF1, a exhorté que le plaidoyer se poursuive afin de trouver un tarif qui tiendra compte des réalités actuelles.

« Quand on prend les chaînes de télévision, elles sont fortement en concurrence et leur audience est émiettée par les plateformes digitales et numériques. Depuis quelques temps le contexte socio-économique a beaucoup évolué. Ce que nous étions capables de supporter il y a deux, trois ans, aujourd’hui cela devient davantage difficile. L’économie des médias s’est sérieusement rétrécie.

Certes la SBT a consenti un effort mais qui vient dans un contexte encore difficile qu’on aura du mal à apprécier à sa juste valeur », a-t-il souligné. Il convient de rappeler que l’ancienne tarification de la couverture nationale s’élevait à 6.250.000F CFA. Avec le rabattement de 52%, elle est revenue à 3.000.000F CFA.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

