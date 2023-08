Burkina Faso : Le projet de loi portant valorisation du patrimoine culturel adopté

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le projet de loi portant protection, sauvegarde et valorisation du patrimoine culturel au Burkina Faso a été adopté, par les membres de l’hémicycle, ce mardi 8 août 2023.

La suite après cette publicité

« Cette loi sur la sauvegarde, la protection et la valorisation du patrimoine culturel vient renforcer de façon significative et efficace la gouvernance du secteur du patrimoine culturel de façon générale, que ce soit le patrimoine culturel matériel ou le patrimoine culturel immatériel », a expliqué d’entrée le ministre en charge de la culture, Jean Emmanuel Ouédraogo.

A l’entendre, cette loi consacre de nombreuses innovations qui concernent tous les aspects qui permettent aujourd’hui au ministère de la culture et à l’ensemble des acteurs impliqués dans la question de la sauvegarde, de la protection et de la valorisation du patrimoine culturel maternel et immatériel d’avoir les outils nécessaires pour pouvoir aujourd’hui mettre en sécurité les éléments du patrimoine.

« Aujourd’hui, ce texte prend en compte la protection de ces biens matériels et immatériels en période de conflits armés, ce qui est quand même un aspect très important. Il y a la question de la valorisation qui est également abordée, et beaucoup de dispositions qui permettent aujourd’hui que l’ensemble des acteurs se mobilise pour assurer la transmission, mais aussi pour s’assurer que ces éléments de notre patrimoine culturel matériel immatériel contribue de façon significative à faire de notre pays une destination prisée par les touristes et tous ceux qui sont curieux de découvrir l’authenticité et la fierté de nos peuples », a-t-il dit.

Parlant de valorisation du patrimoine culturel, les langues nationales ne sont pas à omettre, car des dires de Jean Emmanuel Ouédraogo, « les langues nationales constituent le véhicule de notre culture », ce qui revient à dire qu’il est important de travailler à leur préservation, mais aussi à leur promotion. Pour ce faire, le chef du département de la culture rassure que des mesures sont en cours.

« C’est une question qui est prise en charge par le ministère de la culture en bonne intelligence avec le ministère de l’éducation nationale et de la promotion des langues nationales au sein duquel un certain nombre d’actions en phase avec la stratégie de promotion sont en train d’être menées… Nous sommes en phase pour que nos langues nationales soient valorisées, et qu’on puisse travailler à ce que ces langues reprennent leur valeur », a confié Jean Emmanuel Ouédraogo.

Outre ces aspects, la valorisation des sites touristiques, des trésors humains vivants, et la production des films dessins animés ont également animé les débats. Ces différents articles ont été adoptés par les membres de l’assemblée législative.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

publicite