Burkina Faso : Les lauréats de Wiki Loves Earth sont connus

La première édition du concours « Wiki Loves Earth » a récompensé ses lauréats le jeudi 10 aout 2023 à Ouagadougou.

Il y a de cela un mois, la communauté Wikimédia du Burkina Faso, lançait un concours de photographie qui visait à promouvoir le patrimoine naturel burkinabè et à enrichir la base de données de photos libres de droit sur Wikimédia Commons. Après avoir reçu la participation de plusieurs candidats, l’heure de la délibération a sonné.

Au terme, ce sont plus de 200 photos qui ont été reçues de la part de 24 candidats. Pour cette édition, seulement 15 meilleures photos ont été primées. Le 1er prix est revenu à Claude Yabré pour son œuvre intitulée « la démarche du pachyderme ». Pour lui, cette image avait pour but de faire ressortir la beauté du paysage burkinabè. Il est reparti avec un ordinateur et un téléphone portable.

« Cette photo qui a été prise au niveau du parc Tambi Kaboré de Po quand je partais à Po. Cela exprime qu’il y a encore la possibilité de voir cette diversité faunique au niveau du Burkina Faso. Dans cette situation d’insécurité que nous vivons, nous voulons montrer aux yeux du monde qu’il y a quand même de bonnes choses à voir au niveau du Burkina Faso », a expliqué Claude Yabré.

En plus des cinq meilleures photos qui ont étés primés, les dix autres ont reçu des enveloppes d’encouragement en plus de trois autres photos jugées « coup de cœur ».

Revenant sur le déroulement de cette première édition, Bassératou Kindo, présidente du comité d’organisation a révélé qu’il y a eu assez de difficultés mais l’objectif a réellement été atteint. « Pour une première fois, le travail n’était pas facile.

Au départ l’évènement devait être national et international mais on a dû le faire au niveau national seulement. J’avoue que dans les débuts nous avons eu quelques difficultés mais nous étions convaincus que nous devons faire la national branding du Burkina, surtout dans ce contexte d’insécurité où le pays est parfois peint en rouge comme si c’est une destination à ne pas prendre.

Aujourd’hui quand on fait des recherches sur le Burkina Faso et on clique sur images ce sont les images de terrorisme et d’insécurité. Notre objectif avec ce concours était de pouvoir influer ces images et montrer tout ce qui est beau au Burkina », a-t-elle fait savoir.

La première édition de Wiki Loves Earth au Burkina a été placée sous le parrainage de Marguerite Doannio, directrice générale de l’Office National du Tourisme Burkinabè. En saluant l’initiative, elle a réaffirmé l’engagement de son département à accompagner de telles initiatives tendant à promouvoir la culture et le tourisme burkinabè.

« Les photos sont très belles, elles nous parlent de notre pays, de notre vie quotidienne, de la beauté qu’il y a chez nous et de l’authenticité qu’il y a au Burkina Faso. Merci à la promotrice de cet évènement, merci à toute l’équipe. C‘est une initiative à saluer et à pérenniser. Je pense que nous allons faire chemin ensemble car nous avons un projet en commun », a-t-elle affirmé.

Flora KARAMBIRI

Clara TUINA (Stagiaire)

Burkina 24

