Conduite de l’action gouvernementale : La FAIB félicite le Premier ministre 

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélèm de Tambèla, a accordé, ce vendredi 18 août 2023, une audience à la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB). La faîtière des associations islamiques a salué les actions prises par le Gouvernement, dans un contexte difficile marqué par la lutte contre le terrorisme.

La suite après cette publicité

La visite de courtoisie effectuée par la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB) au Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélèm de Tambèla, a permis à cette faîtière qui regroupe 360 associations d’aborder la situation nationale et sous-régionale.

En ce qui concerne la situation nationale marquée par la lutte contre le terrorisme, le Premier ministre a décliné, à ses hôtes, l’éventail des mesures prises par son Gouvernement, sous le leadership du Président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré, pour la reconquête de notre territoire.

Le président de l’année de la FAIB, El Hadj Oumarou Zoungrana, a salué tous les efforts du Gouvernement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

« Nous avons parlé de la situation nationale. Notre pays traverse des moments très difficiles, et il est important de soutenir et de motiver le Gouvernement. En tant que leaders musulmans, nous sommes venus féliciter le Premier ministre, l’encourager et le soutenir dans ses actions au niveau de la conduite de l’action gouvernementale. Dans les jours à venir, nous allons organiser des séances de prières dans les mosquées comme nous avons l’habitude de le faire pour que la paix revienne au Burkina Faso. Nous implorons Allah pour que la paix revienne dans notre pays et dans la sous-région« , a-t-il exprimé.

Dans la même lancée, le président de l’année de la FAIB a salué l’exercice de l’évaluation des contrats d’objectifs des membres du Gouvernement, tenu les 11, 12 et 14 août dernier, et qui a permis au Chef du Gouvernement de faire l’état de leur mise en œuvre, en lien avec les priorités stratégiques de la Transition.

Un autre point au centre des échanges entre le Premier ministre et la délégation de la FAIB a été la question relative à la volonté du Gouvernement de passer à la cinquième République, en faisant adopter une nouvelle Constitution.

Selon Dr Kyélèm de Tambèla, cela est nécessaire car notre Constitution actuelle est en déphasage de nos réalités.

« Il nous faut une Constitution qui reflète notre culture, nos coutumes et traditions. Nous ne pouvons pas avancer avec l’actuelle Constitution. Il faut que notre peuple s’approprie de son histoire. Nous irons à la base et demander à nos populations leurs attentes de la nouvelle Constitution. Nous allons mettre en place les Comités de veille et de Développement (COVED), avant de lancer le processus des consultations populaires« , a-t-il expliqué.

Sur ce sujet, la FAIB a dit sa disponibilité à accompagner le Gouvernement. Les deux parties se sont également entretenues sur la situation qui prévaut dans la sous-région, précisément au Niger.

Pour le Chef du Gouvernement, la position du Burkina Faso est claire et sans ambiguïté, car notre pays marque son soutien aux nouvelles autorités nigériennes et sa désapprobation pour une quelconque intervention militaire dans ce pays ami.

La FAIB, de par la voix de son président de l’année, El Hadj Oumarou Zoungrana, a abondé dans le même sens, en rejetant l’idée d’une intervention militaire au Niger.

« La guerre n’arrange personne. Nous prions pour qu’il n’y ait pas la guerre. La guerre n’est pas la solution, mais le dialogue. Nous pensons que la raison doit prévaloir et que toutes les parties doivent privilégier la voie du dialogue« , a-t-il fait savoir.

Source : Primature

Écouter l’article

publicite