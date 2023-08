Festival international de la liberté d’expression et de la presse (FILEP) : La 10e édition en 23 ans d’existence !

Le comité d’organisation du Festival international de la liberté d’expression et de la presse (FILEP), face à la presse, ce vendredi 25 août 2023 à Ouagadougou, a annoncé la tenue de la 10e édition du festival ainsi que ses grandes articulations.

La 10e édition du Festival international de la liberté d’expression et de la presse (FILEP) se tiendra du 18 au 21 octobre 2023 à Ouagadougou autour du thème « Médias, conflits et cohésion sociale en Afrique ». Le présent thème, des dires du Président du comité d’organisation (PCO), Siriki Dramé, leur a été pratiquement imposé par l’actualité. Et d’ajouter qu’il n’est pas un thème nouveau pour les festivaliers du FILEP.

« Il devra donc permettre aux festivaliers de traiter de la crise sécuritaire, notamment au Sahel, des crises politiques et institutionnelles avec le retour des coups d’Etat dans plusieurs pays et les transitions politiques et militaires, des enjeux néo et géo stratégiques dont le continent est le centre d’intérêt », a fait savoir le Président du comité d’organisation.

Au nombre des activités phares du FILEP, le colloque international. Il offrira, selon le PCO, un cadre de discussion au travers de plusieurs panels axés autour de quatre points regroupant l’actualité des médias dans le contexte de crises sécuritaire, politique, institutionnel, de construction de la paix, de régulation et d’auto-régulation…

La 10e édition du FILEP marque les 23 ans de vie du festival, né en décembre 2000. Le comité d’organisation du festival compte à cet effet marquer d’une pierre blanche l’édition en l’envisageant comme une édition d’hommage et de reconnaissance. « Un hommage sera rendu aux pionniers du FILEP…nous comptons introduire le concept de pays invité d’honneur ; des démarches sont en cours dans ce sens », a informé Siriki Dramé.

Foire du FILEP

L’autre innovation annoncée, c’est, entre autres, la célébration du meilleur pays africain en matière de démocratie, de la liberté d’expression et de la presse. « Pour ce faire, c’est la Namibie qui sera à l’honneur cette année en raison de son classement comme premier pays africain où la liberté de la presse est une réalité selon le rapport de Reporters sans frontières (RSF) », a expliqué M. Dramé.

La foire du FILEP, également une innovation du festival, mais à sa 2e édition cette année. Annexée au festival, elle débutera le 14 octobre 2023 pour se refermer le 22 octobre 2023 sur le site du FESPACO. « Elle sera constituée de stands marchands mis en location au profit des commerçants et promoteurs, des soirées d’animations, des spectacles divers. En plus des animations de soirée avec des artistes nationaux et étrangers en vogue, il est prévu un grand concert de clôture du FILEP, sur le site de la foire », a laissé entendre le PCO.

Le FILEP, a-t-il dit en sus, c’est aussi la remise du Prix africain du journalisme d’investigation Norbert Zongo (PAJI-NZ). ; le prix de la meilleure œuvre en photographie, caricature et dessin de presse et le prix de la meilleure journaliste.

Le comité d’organisation a par ailleurs invité les autorités de la transition et le Conseil supérieur de la communication (CSC) « à tout mettre en œuvre pour rétablir, dans les plus brefs délais, la radio Oméga et ce au nom de l’intérêt supérieur de la nation ».

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

