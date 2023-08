Port du Faso Dan Fani en milieu scolaire : Les tisseuses s’engagent à donner satisfaction aux différents acteurs

publicite

0 Partages Partager Twitter

Conformément à la décision du gouvernement qui ambitionne adopter le Faso Dan Fani comme tenue scolaire dans tous les établissements du Burkina, la Fédération Nationale des Tisseuses du Burkina Faso (FENATI-BF) s’est prononcée, ce vendredi 25 août 2023, à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Le Faso Dan Fani (FDF) communément appelé pagne tissé est longtemps considéré au Burkina Faso comme une identité culturelle, un symbole de l’unité et de l’intégrité. Mieux, il se place aujourd’hui comme une source de développement culturel et économique pour le pays des Hommes intègres.

Pour donner plus de valeur à ce pagne emblématique, le gouvernement burkinabè a lors du conseil de ministre du 9 août 2023 adopté le port du Faso Dan Fani comme tenue scolaire dans tous les établissements du Burkina.

Cette décision est appréciée et surtout par les acteurs du tissage qui sont les acteurs de réalisation de cette initiative. Réunie le vendredi 25 août 2023, la Fédération Nationale des Tisseuses du Burkina Faso (FENATI-BF) a poussé des réflexions sur cette loi, mieux, elle a énuméré des inquiétudes qui relèvent de ladite note.

« La diversité des motifs selon chaque établissement ne va pas du tout faciliter le travail des acteurs ; l’ouverture du marché à qui veut le prendre ne permettra pas à la tisseuse lambda de bénéficier de cette opportunité ; la qualité et la non disponibilité du pagne en quantité pourra être un souci ; la diversité des prix ou les surenchères des prix du pagne pourra être un souci ; la multitude de motifs comme uniforme risque la contrefaçon des pagnes FDF soit en pagne tissé venant d’autres pays ou du fil et des tissus importés, ceux-ci ne sont pas protégés par le CNPI », a cité dame Bafiogo Pauline, présidente de la Fédération Nationale des Tisseuses du Burkina Faso.

Pour alors faire profiter cette note à tous, la Fédération Nationale des Tisseuses du Burkina Faso ne s’est pas contentée de soulever que des inquiétudes, elle a donc fait des suggestions à l’endroit des établissements et aussi aux parents d’élèves.

« La FENATI souhaite le choix d’un motif unique ou un motif par localité définie pour la phase pilote à l’exception des Établissements avant déjà un motif FDF auparavant. Afin de faciliter la production ; la FENATI souhaite la participation de l’ensemble des tisseuses du Burkina Faso à la production des tenues de la phase pilote, si notre suggestion du 1er point est prise en compte une répartition des régions sera faites pour soutenir la production des localités ciblées ; la FENATI souhaite l’harmonisation du prix des pagnes FDF réservés à la tenue scolaire afin d’éviter les surenchères où à chacun son prix. Des propositions avaient été données au MENAPLN », a dit la présidente de la FENATI.

En définitive, les tisseuses se disent engagées à donner le meilleur d’elles en ce qui les concerne, pour donner satisfaction à l’ensemble des acteurs concernés, que sont les élèves, les parents d’élèves, les chefs d’établissement, et le gouvernement.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

Écouter l’article

publicite