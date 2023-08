Situation au Gabon : Les réactions internationales se multiplient

publicite

Depuis l’annonce du coup d’État, ce mercredi 30 août 2023, par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), les déclarations fusent de partout. Ci-dessous, des déclarations du gouvernement français, de l’Union européenne (UE) et de la république populaire de Chine.

« La France condamne le coup d’État militaire qui est en cours au Gabon. La France surveille avec beaucoup d’attention l’évolution de la situation sur place et réaffirme son souhait que le résultat de l’élection lorsqu’il sera connu puisse être respecté. Nous surveillons cela avec attention», a déclaré Olivier Veran, porte-parole du gouvernement.

« Les informations sont confuses. J’ai appris la nouvelle tôt ce matin Si cela se confirme, ce sera un nouveau coup d’État militaire qui accentuera l’instabilité dans toute la région…», a indiqué Josep Borrell, haut- représentant de l’Union européenne (UE) pour les affaires étrangères.

« La Chine suit de près l’évolution de la situation au Gabon et appelle les parties concernées à agir dans l’intérêt du peuple gabonais et du pays, à résoudre les différents par le dialogue, au retour immédiat à l’ordre moral et à garantir la sécurité personnelle d’Ali Bongo afin de préserver la paix et la stabilité nationale», porte-parole du gouvernement.

Source : Journal TV5 monde

