Programme de l’entrepreneuriat communautaire : Karim Traoré rassure l’opinion sur la transparence dans la gestion des fonds

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le directeur général de l’Agence pour la Promotion de l’Entrepreneuriat Communautaire (APEC), Karim Traoré a éclairé la lanterne de la population sur le programme de l’entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire, ce dimanche 3 septembre 2023, lors d’un entretien accordé à la RTB.

La suite après cette publicité

Le 12 juin dernier, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré lançait le programme de l’entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire. Deux mois après ce lancement, des actions sont déjà perceptibles sur le terrain. Pour donner un aperçu sur l’évolution, le directeur de l’agence pour la promotion de l’entrepreneuriat communautaire, Karim Traoré s’est exprimé au micro de la RTB.

Dans un premier temps, il a éclairé l’opinion publique sur la procédure et la modalité qui concerne le retour sur leur investissement. « Certaines communications ont fait croire que c’est des revenus mensuels, ça va commencer très rapidement, on aura des bénéfices… Je voudrais qu’on retienne une fois pour toute qu’il s’agit d’investissement et non de placement.

Ici, comme tout investissement, plus vous mobilisez vite le capital, vous allez réaliser les investissements qui vont commencer à produire, et le retour sur investissement financier va intervenir uniquement lorsque vous allez commencer à dégager des bénéfices, et le bénéfice ça ne vient pas la première année, probablement pas la deuxième année, mais à partir de la troisième année… Nous souhaitons que les gens puissent comprendre qu’il ne s’agit pas de mettre 100.000 Francs aujourd’hui et de croire qu’à partir de janvier on va commencer à récolter un retour sur investissement », a-t-il clarifié.

Dans un second temps, Karim Traoré a rassuré les souscripteurs sur ce qui est de la transparence dans la gestion de ces fonds. « Aujourd’hui, tous ceux qui souhaitent connaitre le début de la traçabilité des fonds qui sont versés à notre niveau jusqu’à la mise en place des entreprises, nous pouvons le faire. Un autre élément de transparence, c’est de véritablement faire en sorte que les Burkinabè puissent sentir sur le terrain directement les efforts qu’ils ont pu faire en terme de mobilisation financière, à travers l’entrepreneuriat populaire.

Source : JT de 20h de la RTB, dimanche 3 septembre 2023

Écouter l’article

publicite