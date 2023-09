SAMAO 2023 : Rassurer les partenaires actuels et attirer d’autres investisseurs miniers au Burkina Faso

publicite

0 Partages Partager Twitter

Plus de 2000 chercheurs et professionnels miniers sont attendus à la 5ème édition de la Semaine des Activités Minières d’Afrique de l’Ouest (SAMAO) prévue du 28 au 30 septembre 2023 dans la salle de conférence de Ouaga 2000. Les couleurs de cette édition ont été annoncées ce mardi 5 septembre 2023.

La suite après cette publicité

Le secteur minier a représenté 16 % du PIB du Burkina Faso en 2020. En 2022, le Burkina Faso est arrivé 3ème au classement des producteurs ouest-africains d’or, avec 57,76 tonnes livrées par ses mines. Un résultat qui affiche une baisse d’environ 14 %.

Le gouvernement burkinabè veut y remédier surtout dans ce contexte de crise sécuritaire qui est d’ailleurs l’une des raisons de cette baisse, en poursuivant avec la Semaine des Activités Minières d’Afrique de l’Ouest (SAMAO).

Organisé depuis 2016 dans la capitale burkinabè, et suspendu depuis 2019, cet évènement réunissant plusieurs milliers de professionnels du secteur minier se tiendra cette année sous le thème « Exploitation minière en Afrique : quelle stratégie pour impacter le développement des économies locales ? ».

L’objectif affiché par les organisateurs (Ministère en charge des Mines en partenariat avec le Cabinet SEMICA) est clair. C’est d’améliorer la visibilité du secteur minier local afin d’attirer de nouveaux investisseurs, dans un contexte de baisse de la production d’or en lien avec la situation sécuritaire nationale. En gros rassurer sur les investisseurs « qui sont dans le doute » avec cette situation nationale.

«Dans ce contexte, il est impératif de maintenir un bon niveau de compétitivité de notre secteur minier. Donc la tenue de cette édition vise à la fois à rassurer nos partenaires actuels et attirer d’autres investisseurs dans ce secteur qui fait partie des plus résilients de notre économie dans le contexte actuel», a indiqué Jean-Baptiste Kaboré, secrétaire général du ministère en charge de l’Energie, par ailleurs président du comité d’organisation.

Pour ce faire, plus de 2000 chercheurs et professionnels miniers vont échanger sur plus de 7 sous thème en lien avec le thème général de l’édition. Cela toujours avec le même objectif : simuler l’attraction dans ce milieu. « Des rencontres B2B, des expositions et des visites sur un site minier et un site touristique ou de carrière est inscrit au programme », a ajouté le président du comité d’organisation.

Pour rappel, la cinquième édition de l’évènement était prévue en décembre 2021, avant un report annoncé quelques semaines avant la rencontre. Malgré la situation sécuritaire, les recettes de services générées par l’exploitation des substances de carrières sont passées de 955 175 000 F CFA en 2021 à plus de 1 000 000 000 F CFA en 2022, selon le comité d’organisation de la SAMOA.

Aussi les recettes d’exportations liées au secteur minier sont passées de 2 806,1 milliards de francs CFA en 2021à 2 841,9 milliards de francs CFA en 2022 soit une hausse de 35,8 milliards de FCFA.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

publicite