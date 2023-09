Journalisme d’investigation en Afrique de l’Ouest : Le CCJI et la CENOZO annoncent un partenariat

publicite

Ceci est un communiqué du CCJI et la CENOZO annoncent un partenariat pour renforcer le journalisme d’investigation en Afrique de l’ouest.

4 septembre 2023 : Dans le cadre d’une démarche importante visant à renforcer le journalisme d’investigation et à renforcer les capacités des médias dans la région Afrique de l’Ouest, le Centre pour le journalisme d’investigation collaboratif (CCIJ) et la Cellule Norbert Zongo pour le Journalisme d’Investigation en Afrique de l’Ouest (CENOZO) ont signé un protocole d’accord.

Scellé le 25 août 2023, le partenariat entend faciliter les projets d’enquête communs, les compétences, les initiatives de renforcement des capacités et l’échange de ressources entre journalistes et éditeurs à travers le monde et la sous-région. Plus précisément, l’accord souligne un engagement en faveur d’une coopération mutuelle, avec un accent particulier sur les enquêtes transnationales, le partage des connaissances, les programmes de formation, la co-publications et l’avancement des activités journalistiques parmi leurs membres respectifs.

En unissant leurs forces, le CCIJ et la CENOZO visent à élever le niveau du journalisme d’investigation en menant des enquêtes transfrontalières approfondies sur des sujets d’intérêt commun.

Les deux organisations s’engagent à maintenir une collaboration active et cohérente, en cherchant à favoriser l’excellence dans le domaine et à contribuer à la mise en place d’un système plus transparent et équitable de gestion publique et des entreprises.

Le partenariat vise également à favoriser la solidarité entre les membres en favorisant le partage d’enquêtes pour publication, maximisant ainsi la portée et l’impact des questions cruciales. De plus, cette collaboration vise à identifier les opportunités de financement combiné pour les projets projets d’enquêtes transfrontaliers et le développement de ressources spécialisées destinées aux enquêtes journalistiques.

Les deux organisations sont également prêtes à s’engager avec d’autres entités investies dans le renforcement du journalisme d’investigation en Afrique de l’Ouest. Cette coopération, plus large, vise à cultiver un environnement propice à la liberté de la presse et à la promotion de l’intégrité dans les affaires publiques. Le Directeur général du CCJI, Jeff Kelly LOWENSTEIN, saluant l’intégrité et les prouesses d’enquête de CENOZO, s’est dit enthousiasmé par le partenariat : « Je suis enthousiasmé par ce qui va arriver de nos efforts conjoints », a déclaré Jeff Kelly LOWENSTEIN.

Le Président du Conseil d’Administration de la CENOZO, David S. DEMBÉLÉ, a souligné l’engagement commun des organisations à lutter contre la corruption et la mauvaise gouvernance par un front uni : « Nous savons que dans le secteur financier, les délinquants et autres apôtres de la mauvaise gouvernance ont des liens et des structures avec des ramifications bien au­delà de nos États. C’est pourquoi il est important que nous travaillions ensemble pour lutter contre toutes les nuances et/ou apparences de ces pratiques de gouvernance malsaines au sein de nos pays, dans notre sous­région et à l’échelle mondiale. CENOZO est donc plus qu’heureux de s’associer au CCIJ pour dénoncer ces mauvaises pratiques ».

Créée au Burkina Faso en 2015, la CENOZO se consacre à renforcer les capacités des journalistes d’investigation grâce à la formation, au mentorat, aux subventions et au réseautage. L’association accueille les journalistes d’investigation de toute l’Afrique de l’Ouest qui ont fait preuve d’un dévouement au terrain.

Le CCJI fonctionne comme une organisation de presse à but non lucratif axée sur le journalisme d’investigation à l’échelle mondiale. Cela mène à la responsabilité et aux solutions. Le CCJI se consacre à l’orchestration et au pilotage d’enquêtes mondiales avec une base en mentorat stratégique. Sa mission tourne autour de la promotion d’une forme de journalisme collaboratif qui place des récits visuels captivants, un journalisme d’investigation approfondi et une science des données de pointe.

Grâce à cette synergie disciplinaire, nous créons un récit distinctif d’une approche qui met en lumière les communautés sous-représentées.

Le partenariat entre le CCIJ et la CENOZO promet non seulement d’élever les normes du journalisme d’investigation dans la région de l’Afrique de l’Ouest, mais il illustre également une collaboration, une approche pour résoudre les problèmes de corruption, d’impunité et de gouvernance qui transcende les frontières nationales.

Fondateur et Directeur du CCIJ Président du CA de la CENOZO

Jeff Kelly LOWENSTEIN David S. DEMBELE

