Administration territoriale : Des gouverneurs renforcent leurs capacités à Ouagadougou

Le ministre en charge de l’administration territoriale, Émile Zerbo, a procédé à l’ouverture de la session de formation, de renforcement des capacités et d’appropriation de la loi portant institution des Comités de veille et de Développement (COVED) des chefs des circonscriptions administratives (CCA), ce mardi 05 septembre 2023 à Ouagadougou.

Cette session, selon le ministre en charge de l’administration territoriale, vise à outiller les chefs de circonscriptions administratives (CCA) ou les gouverneurs pour une gouvernance plus qualitative au profit des populations.

« De façon spécifique, il s’agira au cours de cet atelier d’échanger sur le rôle et les attributions du CCA, d’échanger sur la gestion des frontières et la conduite de la coopération administrative transfrontalière, de discuter sur le contrôle de légalité et l’exercice de la tutelle des collectivités, de présenter la loi portant n°003-2023/ALT du 25 mars 2023 portant institution de Comités de veille et de développement et ses textes d’application », a-t-il expliqué.

Le ministre Zerbo a également souligné que la présente session se veut un creuset d’échanges qui devrait permettre aux gouverneurs des régions de s’approprier davantage des éléments nécessaires à la réussite de leur mission de façon générale et du processus de mise en place des COVED en particulier. « En tout état de cause, je vous exhorte à une participation active pour des échanges fructueux et je reste convaincu que vous saurez vous en approprier », a-t-il lancé.

Émile Zerbo a, par ailleurs relevé que c’est sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l’État que le gouvernement a défini cette nouvelle dynamique organisationnelle pour une participation citoyenne plus inclusive à la base.

« C’est dans cette vision politique que le gouvernement a institué les Comités de Veille et de Développement (COVED) en vue de transformer de façon décisive l’évolution sociale en mettant l’accent sur la prise de conscience par les citoyens de leur responsabilité dans la construction d’un monde qui se veut être plus humain, un monde où être absent sera ressenti par le reste du corps social comme un vide majeur à combler », a-t-il poursuivi.

Le Directeur général de l’administration territoriale, Jean-Pierre Vogna, a fait savoir que le contexte sécuritaire du pays soumet les gouverneurs de régions à plusieurs défis. « Il est donc apparu pertinent de faire en sorte que les chefs de circonscriptions administratives puissent se rencontrer et partager leurs expériences de gestion, des difficultés auxquelles ils font face, partager ces expériences afin surtout de mutualiser les différentes réponses qu’ils apportent aux différentes difficultés pour satisfaire au mieux nos populations qui sont dans le besoin », a-t-il signifié.

Sur l’installation des COVED, il a soutenu qu’il est important pour les gouverneurs de région de s’approprier cette loi, car-dit-il, le processus de mise en œuvre depuis la base va se dérouler dans les circonstances administratives dont ils ont la responsabilité.

« Alors vous conviendrez avec moi que s’ils ne s’approprient pas cette loi, bien de choses peuvent leur échapper. Pour éviter cela, il faut donc leur permettre de s’approprier cet outil pour mieux assurer leur part de responsabilité dans le processus d’installation de ces COVED », a-t-il ajouté.

