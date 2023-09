Sénégal : Amadou Ba, le choix de Macky Sall à la Présidentielle de Février 2024

publicite

Sénégal – Le président du Sénégal, Macky Sall, a désigné ce 9 septembre 2023 son Premier ministre, Amadou Ba, comme son dauphin et donc le candidat de la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar en vue de la présidentielle de Février 2024.

Deux mois et six jours après le discours par lequel Macky Sall annonçait à ses compatriotes et à la communauté internationale qu’il ne briguerait pas un troisième mandat, Amadou Ba a officiellement été désigné par le président sortant pour être son dauphin lors de la prochaine présidentielle censée se tenir le 25 févrer 2024.

Dans les prochains jours, un remaniement ministériel devrait suivre afin de libérer le candidat de la coalition présidentielle de tout engagement et lui permettre de préparer la campagne.

Amadou Ba est administrateur des services financiers (impôts et domaines) et a été l’un des piliers des gouvernements de Macky Sall, où il a exercé successivement les fonctions de ministre de l’Économie et des Finances (2013-2019), de ministre des Affaires étrangères (2019-2020) puis de Premier ministre.

Ces derniers mois, alors que le Sénégal avait été sécoué par la crise impliquant l’opposant Ousmane Sonko, le Premier ministre Amadou Ba s’était montré très discret au point de faire penser à une défiance envers l’exécutif.

