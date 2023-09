Maroc : Plus de 1 000 morts dans un puissant séisme, selon des chiffres officiels provisoires

publicite

0 Partages Partager Twitter

Maroc – Un séisme de magnitude 6.8 ayant pour épicentre une province au sud-ouest de Marrakech a endeuillé le Maroc dans la nuit de vendredi 8 à samedi 9 Septembre 2023. Le bilan fait état de plus de mille morts, selon les chiffres officiels provisoires du ministère marocain de l’Intérieur.

La suite après cette publicité

Ce sont au moins 1 037 personnes qui ont trouvé la mort et plus de 1 200 ont été blessées dans un puissant séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 Septembre 2023. Les dégâts humains sont autant plus importants notamment dans les provinces et communes d’al-Haouz, Taroudant, Chichaoua, Ouarzazate et Marrakech.

Outre Marrakech, la secousse a été ressentie à Rabat la capitale, Casablanca, Agadir et Essaouira, semant la panique parmi la population. De nombreuses personnes sont sorties dans les rues de ces villes, craignant l’effondrement de leurs habitations. Des vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux ont révélé l’ampleur de la catastrophe.

« Vers 23 h, on a senti une secousse très violente, j’ai réalisé que c’était un tremblement de terre. Je voyais des bâtiments qui bougeaient. Nous n’avons pas forcement les réflexes dans ce type de situation. Puis je suis sorti, il y avait beaucoup de monde dehors. Les gens étaient tous sous le choc et en panique. Les enfants pleuraient, les parents étaient désemparés », témoigne un habitant de Marrakech, Abdelhak El Amrani, 33 ans.

Le centre régional de transfusion sanguine à Marrakech a appelé les habitants à se rendre dans ses locaux pour donner leur sang pour sauver les blessés.

Le 24 février 2004, un séisme de 6,3 degrés sur l’échelle de Richter avait secoué la province d’Al Hoceima, 400 km au nord-est de Rabat, faisant 628 morts et provoquant d’importants dégâts matériels. Et le 29 février 1960, un tremblement de terre avait détruit Agadir, sur la côte ouest du pays, et fait plus de 12 000 morts, soit un tiers de la population de la ville.

Source : France 24

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina 24

publicite