Burkina Faso : L’Union des Jeunes Panafricains témoigne son soutien à la transition

L’Union des Jeunes Panafricains (UJP) a invité la jeunesse burkinabè à s’unir pour le retour de la paix au Burkina Faso, lors d’une assemblée générale, tenue ce samedi 9 septembre 2023, à Ouagadougou.

Conscients que le pays des Hommes intègres est frappé par l’hydre terroriste, les fils et filles du pays unissent leurs forces pour lutter contre le fléau, et assurer un retour à la paix au Burkina Faso. C’est dans cette perspective que l’union des jeunes panafricains a vu le jour.

« L’union des jeunes panafricains est un mouvement qui s’inscrit dans une dynamique de lutte anti-terroriste par la population et d’une convergence des peuples africains pour relever les défis de notre chère Afrique », a expliqué d’entrée le président de l’Union des Jeunes Panafricains (UJP), Ali Ouédraogo.

Pour parvenir à ses fins, les membres de l’association se sont donné des missions. « La mission de l’association Union des Jeunes Panafricains est de mobiliser la jeunesse de notre pays à s’intéresser et à s’engager dans les grands chantiers de construction et de refondation de notre nation, encourager la jeunesse à participer à la réflexion citoyenne en cours afin d’implémenter dans cette génération et cet avenir les balises pour atteindre un Etat en comptant sur ses valeurs endogènes » a-t-il argumenté.

Pour Barthélemy Zongo, vice-président de l’UJP, cette assemblée générale répond à trois enjeux notamment « celui de montrer leur soutien aux actions du président de la transition, ceux sécuritaires, ensuite les enjeux d’ordres économiques comme l’actionnariat populaire, et enfin l’autonomisation sur le plan intellectuel », a-t-il indiqué.

Cette rencontre, s’est articulée autour de la thématique « Promouvoir la conscientisation de la jeunesse, la cohésion sociale, la paix, et aussi pour manifester leur soutien indéfectible aux FDS, VDP, ainsi qu’à la transition actuelle dirigée par son excellence le capitaine Ibrahim Traoré ». Un thème qui a tout son sens, au regard de la situation sécuritaire, à écouter les participants.

Pour joindre l’utile à l’agréable, UJP a également profité de cette assemblée pour décerner des attestations de mérite à certains chefs coutumiers, pour leur grand engagement.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

