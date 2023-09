Energie : Simon Pierre Boussim invite les importateurs de voitures à penser aux véhicules électriques

publicite

Le 6 septembre 2023, le conseil des ministres a adopté pour le compte du ministère de l’énergie, des mines et des carrières deux rapports. Le premier est relatif à la fixation des conditions de délivrance de l’autorisation d’installation et d’exploitation de station de recharge pour véhicules électriques, et le deuxième fait cas des nouvelles tarifications de la SONABEL. Ce 12 septembre 2023, le chef du département de l’énergie est revenu sur les aspects de ces deux rapports.

D’entrée, le ministre Simon Pierre Boussim s’est articulé sur les réaménagements tarifaires avec des mesures pour l’amélioration des performances financières et de la réduction de la subvention des combustibles à l’endroit de la SONABEL. Sur ce dossier, le ministre en charge de l’énergie informe que le gouvernement a accordé une attention particulière, notamment à travers les subventions chaque année, pour permettre la production de l’électricité au Burkina Faso.

Du reste, la situation énergétique et économique du Burkina Faso qui est caractérisée par l’importation de l’énergie, a induit la nécessité d’une réduction progressive des différentes subventions, afin de palier donc aux problèmes et améliorer les performances financières de la SONABEL.

« Il s’agit de réaménager la structure tarifaire de la SONABEL qui consiste à déplacer les tarifs élevés de la journée vers la fin de la soirée, et les tarifs moins élevés de la soirée vers la journée. C’est simplement un déplacement des tarifs, pour que les entreprises qui consomment beaucoup l’électricité puissent migrer vers la journée, et pouvoir utiliser l’énergie solaire qui est disponible. Il y a aussi comme mesure l’application des tarifs non subventionnés à certaines catégories de clients, notamment les banques, les autres établissements financiers, les sociétés d’assurance, les compagnies de télécommunication, les institutions internationales…

Il y a aussi le fait qu’on a prévu désormais de négocier un peu les tarifs avec des clients qui consomment plus de 10 mégawatts, cela, c’est dans l’esprit de voir avec les sociétés minières qui ont la possibilité de financer la production de l’électricité…», a cité Simon Pierre Boussim avant de préciser que ces mesures entreront en vigueur à partir du 1er Octobre 2023.

Pour le second sujet, en l’occurrence les bons de recharge électrique, le ministre en charge de l’énergie soutient que c’est dans le souci de réduire la dépendance en énergie fossile.

« Comme vous le savez, nos voitures, nos motos, n’utilisent que le carburant, alors que la technologie a évolué. Il y a beaucoup d’innovations, et des gens utilisent aujourd’hui des moteurs électriques », a-t-il indiqué.

Ainsi donc, Simon Pierre Boussim pense qu’il y a lieu d’adapter la législation nationale en la matière. A ce sujet, il a pris le cas des pays qui se sont fixés 2035 pour ne plus utiliser des véhicules à énergie fossile, à savoir l’essence, le gasoil, et autres.

Et pour y arriver, il renseigne que « c’est dans ce contexte que nous avons soumis le projet de décret qui a été adopté, qui concerne la délivrance et les autorisations pour pouvoir implanter des stations de recharge pour les véhicules électriques ».

Pour terminer, le ministre en charge de l’énergie a invité tous ceux qui importent des voitures de l’extérieur à penser aux voitures électriques.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

