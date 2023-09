5e prix Promotion de la Paix au Sahel : La radio Notre Dame du Sahel de Ouahigouya couronnée 

publicite

Le Centre National de Presse Norbert Zongo (CNP-NZ) et son partenaire EIRENE dans le cadre du programme PPS II (Promotion de la Paix au Sahel) ont procédé aux remises des prix des meilleurs journalistes et de la meilleure radio pour la promotion de la paix au Sahel (PPS), ce mardi 12 septembre 2023 à Ouagadougou.

La radio Notre Dame du Sahel de Ouahigouya est la meilleure radio de promotion de la paix lors de la 5ème édition du prix du Programme de Promotion de la Paix au Sahel (PPS) édition 2023, initié par le Centre National de Presse Norbert Zongo et son partenaire EIRENE. C’est une radio qui émet depuis 1997 depuis le Yatenga, et bien engagée dans la promotion du dialogue inter-religieux.

« Nous n’avons pas du mal à regrouper les protestants, les catholiques tout comme les musulmans, les animistes, les chefs traditionnels pour faire des émissions qui concourent à la paix dans la région du nord », a confié Bertrand Joël Signan, chef de programme de la radio Notre Dame du Sahel de Ouahigouya.

Au cours des quatre dernières années, le CNP-NZ a mené plusieurs activités de renforcement des capacités des médias et journalistes sur le magazine radio, la table ronde et les micro programmes au profit de 13 radios partenaires. Les formations ont été orientées sur le journalisme sensible au conflit, la promotion de la paix et le genre, selon Inoussa Ouédraogo, membre du comité de pilotage du CNP-NZ.

C’est dans cette dynamique que le CNP-NZ et EIRENE ont décidé de promouvoir les productions sur la promotion de la paix dans les médias en instituant un Prix dans les quatre catégories à savoir le meilleur magazine, la meilleure table ronde, le meilleur microprogramme et la meilleure radio de promotion de la paix.

Les productions de la 5ème édition concernent la période du 1er février au 31 juillet 2023. La compétition a concerné ainsi les radios et les productions individuelles des journalistes. Cinq (5) stations de radios étaient en compétition dont la Radio Munyu avec quatorze (14) émissions, la Radio Notre Dame de Kaya avec soixante-sept (67) émissions, la Radio Notre Dame du Sahel de Ouahigouya avec trente (30) émissions, la Radio Voix du paysan de Ouahigouya avec vingt-et-neuf (29) émissions, la Radio Zama de Kaya avec trente (30) émissions.

Le grand reportage, le magazine et la table ronde sont les trois genres radiophoniques qui ont été retenus pour les candidatures individuelles. En table ronde, Yasia Sawadogo de la radio Wenpanga de Ouahigouya a été lauréat, en magazine, Boureima Ouédraogo de la voix du paysan de Ouahigouya, et en Grand reportage Pascal Sawadogo de la radio voix des lacs de Kongoussi s’est illustré.

La conformité au thème de promotion de la paix, la pertinence de l’angle de traitement, la maitrise du genre, la réalisation technique ont été les critères d’évaluations des œuvres, selon Baba Hama, président du jury.

Akim KY

Amidou Ouédraogo (stagiaire)

Burkina 24

