Kiff Tes Vacances avec Sunu Assurances Vie 5e édition : Environ 700 étudiants initiés au milieu professionnel

C’est à travers une randonnée pédestre que le programme Kiff Tes Vacances (KTV) avec Sunu Assurances Vie 5e édition a pris fin ce mardi 12 septembre 2023 dans le parc urbain Bangr Wéogo à Ouagadougou. Les meilleurs stagiaires qui se sont illustrés positivement ont été récompensés.

Pour la cinquième fois consécutive, SUNU Assurances Vie Burkina Faso a organisé le programme Kiff Tes Vacances (KTV). Il s’agit d’un programme pour permettre aux jeunes étudiants de faire une première expérience professionnelle en entreprise à travers un stage.

Jean François Régis Kambou, directeur général de Sunu Assurances Vie Burkina Faso, a fait comprendre que sur plus de 2000 dossiers reçus, c’est finalement environ 700 sur 10 villes qui ont sélectionnés pour bénéficier du programme.

A l’écouter, il s’agissait de capaciter les jeunes étudiants à avoir une expérience d’entreprise. Egalement, il a souhaité que d’autres entreprises emboitent le pas. Concernant la clôture du programme à travers une randonnée pédestre, il a relevé que « depuis la première édition nous clôturons par des activités qui impacte l’environnement ».

En effet, durant 45 jours, environ 700 étudiants demandeurs de stage ont été initiés à l’immersion en milieu professionnel, des formations en développement personnel, en techniques de vente et la prise de la parole en public.

Yacine Yonaba, représentante des stagiaires, a laissé entendre que c’était une belle expérience professionnelle. Elle a indiqué avoir acquis des connaissances qui permettent de se distinguer des autres chercheurs d’emplois.

« Je suis reconnaissante pour l’opportunité qui nous est offerte. Je suis prête à prendre ce que nous avons appris ici pour construire un avenir meilleur pour nous mêmes et pour la société. Ce bagage que nous avons acquis constituera un outil percutant pour la suite de nos différents parcours universitaire, académique et professionnel », a-t-elle précisé.

A la clôture, des meilleurs stagiaires qui se sont illustrés positivement ont vu leur effort récompensés. Il s’agit, entre autres, des stagiaires qui ont réalisé des meilleures ventes avec des gros contrats.

Adama Traoré, stagiaire de Bobo-Dioulasso et grand lauréat, a remporté une moto. Il expliqué que c’était sa première fois de faire un stage dans une entreprise. « C’est une expérience personnelle et à encourager. Je retiens que le monde professionnel n’est pas un acquis et l’on doit toujours se battre », a-t-il souligné.

Durant son stage il a pu obtenir un contrat d’une valeur de 1,8 million de FCFA. En rappel, le programme Kiff Tes Vacances (KTV) avec Sunu Assurances Vie a été lancé également au Sénégal et en Guinée.

